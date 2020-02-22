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Denizli'de 21 yaşındaki işsiz genç intihar etti!

Her geçen sene işsiz sayısının artması ve beraberinde getirdiği sorunlar yüzünden birçok vatandaş zor günler yaşamakta. Ülkenin içerisinde olduğu kötü ekonomi sebebiyle kendisini öldüren vatandaşlara bir yenisi daha eklenerek Denizli'de 21 yaşındaki işsiz genç intihar etti! İşte konuya dair tüm bilgiler haberimizde.

22 Şubat 2020 Cumartesi 17:53
Denizli'de 21 yaşındaki işsiz genç intihar etti!

Denizli’de yaşayan işsiz 21 yaşındaki genç işsiz kalması nedeniyle ve hayatına son verdi.

Bir geçim sıkıntısı intiharı daha: Bu sefer Denizli

Denizli Pamukkale’de yaşayan 21 yaşındaki işsiz genç U.Z.Ş, yaşadığı geçim sıkıntısı sebebiyle hayatına son verdi. Buna ek olarak U.Z.Ş’ nin uzun zamandır bir işi olmadığı bilgisi geldi.

Bu kötü haberi twitter hesabından paylaşan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Maalesef, Denizli’de 21 yaşında işsiz bir genç intihar etti. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Bir tarafta dört yerden maaş alan, diğer tarafta işsizlikten, açlıktan canına kıyan insanlar var. Mazlumun ahı yerde kalmaz. Gün olacak, devran dönecek!" dedi.

2 Yılda 20’den fazla kayıp

İktidarın ülkenin ekonomisini berbat duruma sokmasının sonuçlarını yurttaşlar çekiyor. Ülkedeki ekonomik krizin 2018 yılından beridir olmasından bu yıla dair geçen süre zarfında en az 24 vatandaş intihar etme eğiliminde bulundu ve hayatına son verdi.

  • 13 Ocak 2018’de, TBMM Dikmen girişinin ortalama olarak 50 metre ilerisinde elindeki benzin bidonu ile birlikte geçim sıkıntısı yaşaması nedeniyle 39 yaşındaki vatandaş kendisini yaktı.
  • 8 Şubat 2018’de Şanlıurfa’da dört çocuğu olan baba kendisini astı.
  • 3 Ağustos 2018’de Van’da 6 tane çocuğu olan bir vatandaş kendini öldürdü.
  • 20 Eylül 2018’de Kocaeli’nde lise öğrenimi gören bir çocuğuna istediği pantolonu alamaması sebebiyle bunalıma girerek kendisini öldürdü.
  • 26 Eylül 2018’de Çanakkale’de yaşayan ve iki çocuk babası olan yurttaş hayatına son verdi.
  • 21 Mayıs 2019 Gaziantep’te ruhsal sıkıntıya girdikten sonra belediye önünde kendisini yakarak öldürdü.
  • 14 Haziran 2019 Kocaeli’nde bulunan 46 yaşındaki kişi kendisini astı.
  • 5 Ağustos 2019 tarihinde Aydında bulunan 60 yaşındaki kişi bir çiftçi silahıyla kendisini vurdu.
  • 6 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da bir vatandaş kendisini öldürdü.
  • 9 Kasım 2019’da Antalya’da işsiz bir kişi 5 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğu ve eşini katlettikten sonra kendisini öldürdü.
  • 12 Kasım 2019’da ise İstanbul’da vatandaş kendisini asarak öldürdü.
  • 15 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’daki işadamının eşi ve çocuklarıyla beraber ölü olarak bulundu.
  • 18 Aralık 2019’da Çorum ilinde yaşayan 33 yaşındaki bir yurttaş kendisini asarak öldürdü.
  • 7 Şubat 2020’de Hatay Valilik binasının önünde bir vatandaş kendisini yaktı.
  • 12 Şubat 2020 tarihinde AKP grup toplantısında bir yurttaş aç olduğu nedeniyle bunalıma girdi.
  • 13 Şubat’ta ise TMBB binası önünde yurttaş intihar etti.

AA: Şüpheli ölüm

Anadolu Ajansı tarafından yaşanan işsizlik intiharını "Denizli'de mağarada şüpheli ölüm" başlıklı paylaşımıyla insanları bilgilendirdi. Bunun dışında AA, konuya dair haberi şöyle devam etti:

Eymir Mahallesi'nde çobanlık yapan Cengiz Duman, mağarada bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Duman'ın 112'yi araması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, U.Z.Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ş'nin cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Güncelleme: 22.02.2020 17:53
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