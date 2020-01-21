Denizli'de borç yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Olay Denizli'nin Merzkerzefendi ilçesinde, Hüdai Oral Caddesi'nde çıktı. 25 yaşında olduğu öğrenilen E.B. ve arkadaşı M.Ö. caddede karşılaşırlarken, ikili arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında gerginlik kısa süre içerisinde büyürken, M.Ö.adlı şahıs bıçağa sarılarak arkadaşına saldırdı.

M.Ö. bıçakla E.B.'ye saldırarak bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri E.B.'yi hastaneye kaldırırlarken, M.Ö.'nün kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri bıçaklı şahıs hakkında soruşturma başlattı.