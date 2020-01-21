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Denizli'de borç yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Denizli, Merkezefendi ilçesinde borç yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü, bıçaklı kavgada ise bir kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

21 Ocak 2020 Salı 11:28
Denizli'de borç yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Olay Denizli'nin Merzkerzefendi ilçesinde, Hüdai Oral Caddesi'nde çıktı. 25 yaşında olduğu öğrenilen E.B. ve arkadaşı M.Ö. caddede karşılaşırlarken, ikili arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında gerginlik kısa süre içerisinde büyürken, M.Ö.adlı şahıs bıçağa sarılarak arkadaşına saldırdı.

E.B. Yaralandı

M.Ö. bıçakla E.B.'ye saldırarak bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri E.B.'yi hastaneye kaldırırlarken, M.Ö.'nün kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri bıçaklı şahıs hakkında soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 21.01.2020 11:28
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