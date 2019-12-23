Denizli'de sağanak yağış nedeniyle minibüs şarampole devrildi; 1 ölü 20 yaralı

Denizli'nin Honaz içlesinde bulunan Zıpır yokuşunda bir kaza meydana geldi. Sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada sağanak yapıştan dolayı kayganlaşan yolda bir minibüs şarampole devrildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen otobüsün içinde bulunan yolcular oldukları yerde sıkıştılar.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yolcuları bulundukları yerden başlattıkları çalışma sonrasında çıkardılar. Yolculardan 1'inin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olarak kurtarılan 20 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.