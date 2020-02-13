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Deprem nedir, nasıl oluşur? Deprem nasıl oluşur? Deprem sırasında ne yapılmalıdır?

Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada meydana gelen depremler herkesi meraklandırdı. Deprem nedir, çeşitleri ve deprem nasıl meydana gelir, depremden zarar görmemek için herkesin gerekli önlemleri alması ve dikkatli olması gerekmektedir.

13 Şubat 2020 Perşembe 18:20
Deprem nedir, nasıl oluşur? Deprem nasıl oluşur? Deprem sırasında ne yapılmalıdır?

Son zamanlarda ülkemizde en fazla yaşanan doğal afet deprem olarak dikkat çekiyor. Deprem en kötü doğal afetlerden bir tanesidir ve binlerce can ve mal kaybına neden olma potansiyeline sahiptir. Depremlerin ardından yapılması gerekene ilk şey afetin şiddetini ve merkezini öğrenmektir. Bu bilgiler ışığında depremin ardından meydana gelebilecek artçılar için önlem alınabilir.

Türkiye’de son olarak Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem 49 kişinin hayatına mal olmuştur.

Deprem Nasıl Oluşur?

Yer kabuğunda oluşan enerjinin neden olduğu sismik dalgalanmalar depreme meydana getirir. Bu afet yer kabuğunda yer alana fay denilen kırıklarda oluşur. Kayalık alanlarda oluşan gerilme ani bir harekete neden olur ve yükselir. Bu hareketlenmeler kayanın en zayıf yerinden kırılmasına neden olur. Bu gerilmelerin açığa çıkmasıyla da büyük bir enerji açığa çıkar. Bu enerjinin neden olduğu titreşimler depremi meydana getirir.

Deprem Neden Olur?

Yer kabuğundaki levhalar birbirlerini iter veya birbirlerinin üstüne çıkar. İki levha arasındaki sürtüşme kuvveti oluşur. İki levha arasındaki sürtünme kuvveti aşıldığı sırada kısa zamanlı bir hareket meydana gelir. Oluşan sarsıntı dalgaları depremdir. Bu sarsıntılar fay hatlarını da etkiler ve deprem meydana gelir. Deprem fay hatlarındaki kırılmalar ve kayaların hareketi sonucunda oluşur.

Deprem Sırasında Ne Yapılmalıdır?

Deprem anında hissedilen en büyük duygu korkudur. Korkunun verdiği panikle ani kararlar almak can ve mal kaybı riskini arttırmaktadır. Bundan dolayı deprem anında soğukkanlı kalmak ilk yapılması gereken şeydir.

Deprem anında yapılmaması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

- Panik yapmayın.

- Sabit eşyalardan uzak durun.

- Başınızı ellerinizle ya da başka bir cisimle koruyun.

- Düşmemek için sağlam bir yere tutunun.

- Merdiven, sahanlık ya da çıkışa doğru koşmayın.

- Balkonlardan uzak durun.

- Balkon yada pencerelerden atlamayın.

- Asansöre binmeyin.

- Yanıcı maddelerden uzak durun.

- Depremden sonra su, doğalgaz ve elektrik vanalarını kapatın.

- binanın acil çıkışını kullanın.

- Sığınmak için açık alanlar bulun.

- Deprem sırasında araç kullanıyorsanız, uygun bir yere yanaşın ve kontak kapalı bir şekilde bekleyin.

- Eğer bir geçit, köprü veya otoparktaysanız “çök, kapan ve tutun” hareketini uygulayın.

Depremden Korunma Yöntemleri

Depremden korunmak için ilk olarak yaşadığınız yerle ilgili bilgi edinin. Binanın zemin etüdünü yaptırın ve afete dayanıklılığından emin olun. Depren sigortasını kesinlikle yaptırın. Evin içerisindeki dolap, raf gibi eşyaları sabitleyin. Sabitlenebilecek her eşyayı ve nesneyi sabitleyin. Yangın söndürme tüpünü kontrol edin.

Depremden Sonra Ne Yapılmalıdır?

Depremden sonra soğukkanlılığınızı korumaya devem edin ve kesinlikle panik yapmayın. Binaların önünden uzak durun ve son gelişmelerden haberdar olmak için radyo bulundurun. Telefonunuzu kullanmayın ve mümkün oldukça fener kullanın.

Son Güncelleme: 13.02.2020 18:20
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