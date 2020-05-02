İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Dernek Başkanı konuştu! AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli 1 haziran sonrası tamamen açılır

Normalleşme sürecine geçişi konuşan ülkemizde Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş'tan AVM'lerin açılışı ile ilgili açıklama geldi. Altaş,"Bilim Kurulu onay verirse ve perakendeciden yeterli talep gelirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilecek.1 Haziran'dan itibaren tamamen açılacağını düşünüyoruz" dedi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 20:01
Dernek Başkanı konuştu! AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli 1 haziran sonrası tamamen açılır

Yaklaşık 2 ay'dır korona virüs ile etkili bir mücalede yürüten ve alınan sıkı tedbirlerin meyvelerini toplamaya başlayan ülkemizde normalleşme için adımlar konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Bu konuda AVM'lerin açılması gündeme geldi.

AVM'lerin açılması ile ilgili olarak diğer yandan tartışmalar sürerken konuyla ilgili olarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş'tan AVM'lerin açılışı ile ilgili açıklama geldi.

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, ''AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse ve perakendeciden yeterli talep gelirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilecek. 1 Haziran'dan itibaren tamamen açılacağını düşünüyoruz'' dedi.

Koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında tedbir amacıyla kapatılan AVM'lerin yeniden faaliyete başlamasına ilişkin Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, açıklama yaptı. Prof. Dr. Altaş, AVM'lerin ne zaman açılacağı konusunda bilgiler verirken, alınacak tedbirleri de açıkladı.

AVM'lerin 1 Haziran'dan itibaren tamamen açılacağını düşünüyoruz''

AVM'lerin ne zaman açılacağı konusunda bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Altaş, ''AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse ve perakendeciden yeterli talep gelirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilecek. 1 Haziran'dan itibaren tamamen açılacağını düşünüyoruz. 11 Mayıs ile 1 Haziran arasında ise kademeli olarak her AVM'nin kendi özelinde lokasyon, şehir, marka karmasına ilişkin karar vereceğini düşünüyoruz. Bu yönde de bazı AVM'lerin Haziran'a kadar olan süreçte açılma talepleri bazılarının ise 1 Haziran'dan itibaren açılacağına yönelik beyanatları olmaya başladı'' dedi.

''Maske ile giriş sağlanacak''

Alınan önlemlere değinen Prof. Dr. Altaş, ''Öncelikle maske ile giriş sağlanacak. Girişte dezenfekteye önem verilecek. Girerken insanların ısı dereceleri ölçülmesi sağlanacak. Isı ölçme mekanik ya da termal kameralar yoluyla gerçekleşecek. İçeride sosyal mesafenin korunmasına önem verilecek. Müşteriler içeriye 2 metre ara ile kabul edilmesi ve içerde bu mesafenin korunması belli metrekareye yani 10 metrekareye 1 müşteri kabul edilmesi gibi birçok önem var. Burada perakendecinin de üzerine düşen görevler var. Yazar kasada, soyunma kabinlerinde ciddi önlemler almaları gerekir. Ayrıca yürüyen merdivenlerin 1'er saat arayla dezenfekte edilmesi, bazı yerlerde asansörlerin kapatılması ve iç mekanların sıklıkla havalandırması gerekebilir. Tamamen doğal hava ile havalandırılması gerekir. Bütün bunların yanında denetim de söz konusu. Kamu ve özel işbirliği içersinde alınan bu tedbirlerin tamamen denetlenmesini de birlikte sağlayacağımızı düşünüyorum. AVM'ler olarak, öncelikle toplum sağlığı ve çalışan sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle Bilim Kurulu'nun tavsiyesi, kamunun önerisi ve müşterimizin talepleriyle açılmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

''Kademeli açılışta sinema, spor salonları, restoranlar ve kuaförler yer almayacak''

Prof. Dr. Altaş, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Kademeli açılışta sinema, spor salonları, restoranlar ve kuaförler yer almayacak. Bu işletmeleri İçişleri Bakanlığı kapattı. İçişleri Bakanlığı bu işletmelerle ilgili karar verene kadar açılışta yer almayacak. Kademeli açılıştan kast ettiğimiz de budur''.

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Hüseyin AltaşAvmler Ne Zaman AçılacakAlışveriş Merkezleri Ve Yatırımcıları Derneği Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep Valiliği'den kalbe dokun gönül kazan hareketi! Veresiye defterleri satın alındı
Gaziantep Valiliği'den kalbe dokun gönül kazan hareketi! Veresiye defterleri satın alındı
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!
A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu
2020 Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında kutlanıyor? Anneler günü hangi güne denk geliyor, bu pazar mı kutlanacak?
2020 Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında kutlanıyor? Anneler günü hangi güne denk geliyor, bu pazar mı kutlanacak?
Sokağa çıkabilmek için kedi ve köpeklere rağbet arttı
Sokağa çıkabilmek için kedi ve köpeklere rağbet arttı
BİM aktüel ürünler kataloğu 5 mayıs indirimleri
BİM aktüel ürünler kataloğu 5 mayıs indirimleri

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
Lig maçları ne zaman başlayacak? TFF Süper lig için tarih verdi!
Babil dizisi yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek mi? 2. Sezon ne zaman başlar?
1000 TL engellilere ne zaman ödenecek? Sosyal yardım parası engellilere ödenecek mi?
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 1 GB Ramazan ayı hediyesi bedava internet nasıl alınır?
Vakıfbank tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Halkbank esnaf kredisi için istenen gerekli evraklar ve belgeler
İŞKUR MEK kursları ile günlük 60 TL almak İsteyenler isteyenler için başvuru son günleri
Ramazan'da unutarak bişey yemek, içmek orucu bozar mı?
Tv 360 hint dizisi Aladdin kaç bölüm sürecek?
7 Bin TL aylık maaşla çalışacak 2000 vasıfsız eleman aranıyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.