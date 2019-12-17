Devlete borcum var mı? Devlete olan borçlarımı nasıl öğrenirim? Devlet borcu sorgulama

Gelir İdare Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Borç Bilgilendirme Sistemi’ sayesinde devlete herhangi bir borcunuz olup olmadığı öğrenmek mümkün. Bu sistem sayesinde vergi, trafik cezası, idari para cezası, yargı harcı, trafik cezaları gibi birçok alanda olabilecek borçlarınızı kimlik bilgilerinizi girerek çok kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Ancak Gelir İdare Başkanlığının yaptığı açıklamayla borç sorgulama servisinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve belediyelerin aldığı vergileri kapsamadığı açıklandı.

Daha önceden herhangi bir borcun olup olmadığını öğrenmek için vergi dairelerine gitmek gerekiyordu. Bu durum birçok kişi tarafından oldukça zahmetli bir iş olarak görülüyordu. Böylece birçok vatandaşımız borçlarını bilmiyor ve daha sonradan faizli bir şekilde ödeme yapmak zorunda kalıyordu. Ancak yeni uygulama sayesinde artık böyle bir durumla karşılaşılmayacak.

Devlete borcum var mı sorgulama

Borç sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Sisteme giriş yaptığınızda sağ üst köşede bulunan arama bölümüne vergi borcu sorgulama yazarak sorgulama sayfasını açabilirsiniz. Açılan sorgulama sayfasında kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri no, annenizin kızlık soyadı ve doğrulama kodu gibi istenen yerleri doldurarak borcunuz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

E-devlet üzerinden elde ettiğiniz bu bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla gönderilmektedir. Konuyla ilgili Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borç sorgulama işlemini 2012 yılından beri 10 milyon kişi tarafından kullanıldığını söyledi.

Bunun dışında borç sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) resmi intenet sitesi üzerinden de yapabilirsiniz. Siteye giriş yapmak için kimlik numaranız veya e-devlet şifrenizi kullanabilirsiniz. Daha sonra önünüze çıkan vergi tipi seçeneklerinden hepsini seçerek sorgulama yapabilirsiniz.

GİB bu uygulama sayesinde vatandaşların devlete borcum var mı, nasıl öğrenebilirim gibi sorulardan kurtarmış oldu. Vatandaşlar yeni uygulama sayesinde herhangi bir borcu olup olmadığını öğreniyor ve borcu varsa faiz uygulanmadan ödemeyi gerçekleştiriyor.