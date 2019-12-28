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Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?

Yerli otomobilin tanıtımının yapılması ile birlikte gözler bir de devrim arabasının önemine ve hikayesine çevrildi. Cemal Gürsel'in katkısı ve isteği üzerine yapılmış olan araçlardan sadece tek kalan örnek beyaz devrim otomobili olmuştur. Peki, devrim arabası ne zaman yapıldı? Devrim arabasının hikayesi nedir? İşte tüm detaylar haberimizde...

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:35
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?

Yapılış aşamasındayken birçok işçi ve mühendis tarafından büyük emeği olan devrim arabası, yerli otomobilinin tanıtımının ardından vatandaşlarımızın aklına geldi. Devrim arabasının hikayesi olsun nasıl yapıldığı olsun, vatandaşlarımızın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Peki, devrim arabası nasıl yapıldı? Devrim arasının hikayesi nedir? İşte, devrim arabasına dair detaylar...

Devrim arabası ne zaman yapıldı?

Devrim arabası, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olarak tarihe geçmiştir. Devrim arabasının yapımı için ilk adımlar 16 Haziran 1961 tarihinde atılmaya başladı ve hazırlıklar yavaş yavaş ilerledi. Ankara'da yapılmış olan topantılarda Emin Bozoğlu başkan olarak konuşmalar yaptı. 29 Ekim 1961 tarihine kadar yerli ürünlerinden yapılması için kaynak ayarladıkları söylendi ve çalışmalara başlandı.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim arabası hangi müzede?

Devrim otomobili, yıllardır Eskişehir'de bulunan Tülomsaş Müzesi'nde ziyaretçilerini beklemektedir.

Devrim arabası hakkında bilgiler?

Cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel'in verdiği emir ile yaklaşık dört buçuk ayda üretilen Devrim arabası, 1250 kg ağırlığına sahiptir ve aynı zamanda saatte en az 140 km hız gösterebiliyor. Arabanın kontrak anahtarı elle çalıştırıldığından ilgi ve dikkat çekmektedir.

Son Güncelleme: 28.12.2019 13:35
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