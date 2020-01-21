DİB KPSS A Memur Alımı başvuruları sona erdi. Sınav ücretleri 23 Ocak'ta ödeniyor

27 Ocak'a kadar devam edecek
Bugün resmi olarak sona eren Diyanet İşleri Başkanlığı Memur Alım başvurularının ardından sınav için ücretlerin ne zaman ödenmeye başlayacağı bilgisi paylaşıldı. Kurum sınav ücretlerinin ödenmeye başlayacağı tarihi 23 Ocak olarak belirledi. Son ödeme tarihi ise 27 Ocak olarak kesinleşti. Bu kapsamda adaylar ödemelerini dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi adresi üzerinden yapabilecekler. Ödemeler yalnızca kredi kartı ya da banka kartı ile yapılacak. Sınav ücretini yatırmayan adaylar ise sınava giremeyecekler.
Son Güncelleme: 21.01.2020 11:37