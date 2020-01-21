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DİB KPSS A Memur Alımı başvuruları sona erdi. Sınav ücretleri 23 Ocak'ta ödeniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS A Memur Alımı için 7 Ocak'ta başvuruları almaya başlamıştı. Bugün sona eren başvuruların ardından sınav ücretleri 23 Ocak'ta ödenecek bilgisi paylaşıldı.

21 Ocak 2020 Salı 11:37
DİB KPSS A Memur Alımı başvuruları sona erdi. Sınav ücretleri 23 Ocak'ta ödeniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda memur olarak görev almak isteyen adaylar için 7 Ocak 2020'de ilan yayınlayan kurum, başvuruların sona eriş tarihi olarak 20 Ocak tarihini işaret etmişti. Bugün itibarıyla sona eren başvuruların ardından adaylar sınav için ödemeyi ne zaman, nasıl yapacaklarını merak ediyorlardı. Konu ile ilgili detaylar Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sitesi üzerinde yer aldı.

27 Ocak'a kadar devam edecek

Bugün resmi olarak sona eren Diyanet İşleri Başkanlığı Memur Alım başvurularının ardından sınav için ücretlerin ne zaman ödenmeye başlayacağı bilgisi paylaşıldı. Kurum sınav ücretlerinin ödenmeye başlayacağı tarihi 23 Ocak olarak belirledi. Son ödeme tarihi ise 27 Ocak olarak kesinleşti. Bu kapsamda adaylar ödemelerini dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi adresi üzerinden yapabilecekler. Ödemeler yalnızca kredi kartı ya da banka kartı ile yapılacak. Sınav ücretini yatırmayan adaylar ise sınava giremeyecekler.

Son Güncelleme: 21.01.2020 11:37
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