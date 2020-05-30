Dilek hemşire korona'ya dayanamadı!

Korona virüs hastalığı en ön safta kahramanca savaşan sağlık çalışanlarından üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Dilek Akçabelen İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaparken hamile olduğu süreçte korona virüs hastalığına yakalanandı.

30 yaşındaki Dilek hemşire, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı da eşlik edince yatırıldı ve bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. 2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi. Eşi, kardeşi, anne babasıyla görüntülü konuşma yaptı, bebeğini videoda da gördü. Her şey yolunda görünüyordu, '5 gün sonra çıkacağım hastaneden' diyecek kadar iyimserdi. Ancak sezaryenden sonra hem lohusalık hem de izole odada tek başına yatmanın yarattığı travma ile ağlama krizleri başladı. Durumu hızla kötüleşti ve doğumunun ertesi günü uyutularak yoğun bakıma kaldırıldı.

DİLEK HEMŞİRE DAHA FAZLA HAYATA TUTUNAMADI

Yoğun bakımda, entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen'in akciğerlerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Dünyaya getirdiği bebeğini bile kucağına alamayan hemşire için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Ancak tüm aramalara uygun donör bulunamadı. Durumu kötüleşen Dilek hemşire, kucağına dahi alamadığı bebeğine ve ailesine veda ederek yaşama gözlerini yumdu. Dilek hemşirenin Zonguldak'ta toprağa verileceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 21:10