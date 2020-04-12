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Diyanet açıkladı: "Cuma namazı evde ve televizyona uyarak kılınabilir mi"

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda diyanet tarafından camilerde toplu namaz kılınma yasaklanmıştı. Cuma namazları ise sadece bir cami'de ve asgari katılım ile kılınıyor.İnsanlar tarafından merak edilen bir soru ise "Cuma namazı evde ve televizyona uyarak kılınabilir mi" sorusuydu. Diyanet bu soruya yanıt verdi. İşte Diyanetin cevabı.

12 Nisan 2020 Pazar 14:12
Diyanet açıkladı: "Cuma namazı evde ve televizyona uyarak kılınabilir mi"

Ülkemizde yaşanan korona virüs salgın hastalığı sonrası diyanet tarafından camilerde toplu namaz kılınma yasaklanmıştı. Cuma namazları ise sadece bir camide ve asgari katılım ile kılınıyor.

Korona salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar tarafından dile getirilen "Televizyona uyarak evden cuma namazı kılınabilir mi?" şeklindeki sorular üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, toplanarak karar aldı.

Kurul, "Cuma Namazlarının Evde Kılınması ve Başka Yerde Kılınan Cuma Namazına Televizyon ya da İnternet Aracılığıyla uyulmasının Hükmü" konusunu müzakere ederek karara bağladı.

EVDE CUMA NAMAZI KILINMAZ


"İslam’ın şiarlarından sayılan Cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir" diyen Din İşleri Yüksek Kurulu, "Bu namazın, özel hanelerde kılınması caiz değildir. Evlerde kılınan bir namaz Cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz." kararını verdi.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIYLA DA OLMAZ


Kurul, kitle iletişim araçları vasıtasıyla evde cuma namazı kılınmasının caizli konusunda ise, "Cuma namazı da dâhil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet vb araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekânın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz" dedi.

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