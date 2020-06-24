Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Camiler 5 vakit ibadete açıldı

Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle kalabalık toplulukların oluşmasının ve hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi için camiler ibadete kapatılmıştı.

Başlayan normalleşme süreci ile birlikte ilk önce Cuma namazlarının kılınması izin verilen camiler yarından itibaren 5 vakit ibadete açılıyor.

Konuyla ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

Erbaş sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada,camilerde ilk önce Cuma , Öğlen ve ikindi vakti namaz kılınmasına izin verildiğini,yarından itibaren maske ve sosyal mesafe kurallarına uygulamak şartıyla ise 5 vakit namaz kılınması için camilerin kapılarının cemaate açıldığını duyurdu.