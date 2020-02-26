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Doğrudan fay hatları üzerinde bulunan 100 bin bina var!

Jeoloji Mühendisliği Odası, ''doğrudan fay hatları üzerinde bulunan 100 bin bina var'' uyarısında bulundu. JMO Başkanı Hüseyin Alan imzasıyla TBMM'ye konuya ilişkin çağrı yapıldı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:23
Doğrudan fay hatları üzerinde bulunan 100 bin bina var!

Jeoloji Mühendisliği Odası’nın yapmış olduğu açıklamalarda 18 kent, 80’i aşkın ilçe ve 502 köyün doğrudan fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bu alanlarda 100 bine yakın binanın yer aldığını duyurdu. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan’ın imzasıyla TBMM’ye yapılan çağrıda Elazığ, Manisa, Denizli, Manisa ve Van’da etkisini gösteren depremlerde en fazla hasar ve can kaybının fay üzerine kurulu yerleşim yerlerinde olduğu belirlendi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, Denizli, Manisa, Akhisar ve Hoy depremlerinin en fazla ölüm ve hasarın fay zonu ve hatlarında kurulan yerleşim yeri birimlerinde olduğu aktarıldı. Jeolojik açıdan yapılan belirlemelerde Başkale-Hoy Fay Zonu Hoy şehrinin kırsal kesimlerinde gerçekleştiği görülüyor.

Fay hattının tam üzerine denk geliyor

Başkale Fay Zonu,  Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde Şemdinli-Yüksekova fay hattı ve İran’ın kuzey batısındaki Guilato-Siah-Hoy fay hattının arasında yer aldığı belirtiliyor. İlk tespitlerde sol yanal atılımlı, 55-60 km uzunluğundaki fay hattının Özpınar Mahallesi ve Hoy arasındaki segmentinin kırıldığı anlaşılıyor.

En fazla hasarın meydana geldiği Özpınar Mahallesi yerleşim alanı ise fay hattının üzerinde bulunuyor. Güvencik, Gelenler, Bilgeç, Ömerdağı ve Kaşkoş Mahalleleri’ndeki yerleşim alanlarının ise Başkale-Hoy Fay hattına çok yakın mesafelerde bulunduğu görüldü.

MTA’nın Türkiye Diri Fay Haritası’na göre 18 kent, 80 ilçe ve 502’yi aşkın köyün doğrudan fay hattı üzerinde yer aldığı ve buralarda 100 bini aşkın binanın yer aldığı uyarısı yapıldı.

Son Güncelleme: 26.02.2020 15:24
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