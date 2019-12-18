Doğum için memura yapılan yardımlar ve memur'un doğum hakları

Doğum yapan devlet memurlarına, devlet tarafından bazı haklar sağlanmaktadır. Devletin sağladığı çeşitli hakları ve imkanları yazımızda bulabilirsiniz.

DOĞUM YAPMANIN MEMURA SAĞLADIĞI HAKLAR

Hamile kalan memur kişinin doğumunu gerçekleştirmeden önce 8 hafta gebelik süresince geçerli analık iznini kullanma hakkı mevcuttur. Memurun doğum yaptıktan sonra, çalışabilir bir konumdaysa eğer ve 3 haftaya kadar çalıştıysa kullanmadığı analık izin sürelerini doğum sonrası analık izini ile birleştirerek kullanabilme şansı vardır. Doğumun herhangi bir durumda erkenden olması halinde ise doğum öncesinde kullanılmayan analık izni sürelerini doğum sonrasında kullanabilir veya analık izni süresiyle birleştirip kullanabilir.

Doğumunu yapmış olan memur doğum sonrasında 8 haftalık bir izin hakkı bulunur. Memur kişinin doğum yapmadan önce çalışabilme durumu varsa ve doğumda önce 3 hafta çalıştıysa eğer memurun doğum öncesinde kullanmadığı 5 haftalık (çoğul gebelikte 7 haftalık) izni doğumu yaptıktan sonra kullanabilir ve kullanmadığı izninin süresi, doğum sonrasında kullanacağı iznine eklenir. Diğer bir taraftan erken doğum durumunda ise yine memurun kullanmadığı izni analık iznine ekleyerek kullanabilir.

Doğan çocuğun düşük yapma durumu hariç, ölü olması sonucunda anne doğum sonrasında mazeret hakkını kullanarak izinden yararlanabilir.

Doğumunu yapmış olan memurun doğumu gerçekleştikten sonra analık izninin bitim tarihinden başlayarak (doğum öncesi analık izni süresinden aktarılan süre dahil) ilk altı ayda günce 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni kullanma hakkına sahip olur.

Doğumu başarıyla gerçekleşmiş ve çocuğu hayatta olan memurun isteğine göre doğum sonrasında kullanacağı analık izni süresinin bitiminden itibaren (doğum öncesi analık izni süresinden aktarılan süreler dahil) birinci doğumunda 2 ay, ikincisinde 4 ay ve sonraki doğumlarında ise 6 ay kadar bir süreyle günlük normal çalışma saatinin yarısını çalışma imkanı vardır. Çoğul doğum durumlarında ise bahsettiğimiz bu sürelere birer ay eklenir. Ayrıca doğan çocuğun engelli olması durumda veya doğumundan sonraki on iki ay içerisinde çocuğun engellilik durumunun tespiti durumunda bu süreler on iki ay olarak değişir.

Doğum yapan memurun doğum sonrasında analık izni süresinin bittiği tarihten başlayarak (doğum öncesi analık izni süresinden aktarılan süreler dahil) 24 aya kadar izin kullanabilir.

Doğumunu başarılı bir şekilde yapmış memurun birinci çocuğuna 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü ve daha fazla çocuğa ise 600 TL miktarında bir yardım alır.

Doğum yapan memur, çocuğun canlı olarak doğması şartıyla ve memurun isteğiyle birlikte doğum sonrasında analık tarihinin (doğum öncesi analık izni süresinden aktarılan süreler dahil) bittiğinden başlayarak (bu sürenin sonunda ücretli yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanılması halinde bu sürenin sonunda), çocuğun zorunlu ilköğretim eğitim-öğretim hayatının başladığı tarihten itibaren olan dönemde, normal gündeki , haftalık çalışma saatlerinin yarısında, yarım mesai ücretle çalışmayı isteyebilir.