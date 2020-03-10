Doğum yardımı ne kadardır? Doğum yardımı kimlere ödenir, başvuru süreci nasıldır?

Doğum yapması yakın olan kadınlar devletten kadın doğum yardımı adı altında teşvik alarak hem rahat bir doğum hem de rahat bir doğum sonrası geçirebilmektedir. Doğum yardımı, Türk vatandaşları ve mavi kart sahiplerine verilmektedir. Doğum yardımı 15.05.2015 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlara verilmektedir. Bu tarih öncesinde doğum yapanlara doğum yardımı verilmemektedir. Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL bir defaya mahsus yardım yapılmaktadır.

Doğum yapımından faydalanmak için ne yapılması gerekmektedir?

Doğum yardımı başvurusu, canlı doğum yapan kadınlara verilmektedir. İlk olarak nüfus müdürlüklerine gidilerek Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) işlemi yapıldıktan sonra Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi eksiklik olarak doldurulması gerekmektedir. daha sonrasında bu dilekçeyi iadeli, taahhütlü posta veya kargo yapılması gerekir. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır. Statü ne olursa olsun başvuruda bulunan kişi çalıştığı kuruma başvuru yapmak zorundadır. Yurt dışında yaşayan anne adayları ise Büyükelçilikler veya Konsolosluklara başvuru yapmak zorundadır.

Baba memur, annenin ev hanımı olması durumunda başvurular hangi kuruma yapılmaktadır?

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak başvurularda, ebeveynlerden bir tanesinin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olması yeterli olacaktır. Başvuruyu ise babanın çalıştığı kuruma yapması gerekmektedir.

Doğum yardımı ödemeleri nerede ve ne zaman yapılır?

Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardım Sistemine girildiği ayı takip eden ay içerisinde PTT şubeleri üzerinden yapılmaktadır.

15 Mayıs 2015 yılı sonrasında evlat edinme durumlarında ödeme alınır mı?

15.05.2015 tarihi ve sonrasında doğan veya evlat edilen çocuklar için daha öncesinde bir doğum yardım ödemesi yapılmışsa yeni bir ödeme yapılmaz. Bu tarih sonrasında evlat edinme işleminden önce herhangi bir doğum yardım ücreti alınmamışsa başvuru sonrasında doğum yardımı alınabilir. Özetlemek gerekirse, evlat edinilen çocuklar için ayrı bir ödeme yapılmaz. Ancak evlat edinilen çocuklar için esas çocuk sıralamasına göre ödeme yapılabilmektedir.

15.05.2015 tarihinden önce evlat edinme durumlarında doğumla bir çocuk sahibi olunursa yeni doğan kaçıncı çocuk olarak değerlendirilir?

15.05.2015 tarihi öncesinde evlat edinme durumu gerçekleştirilirse, doğan ilk çocuk ikinci çocuk olarak değerlendirilir. Sonra ki doğan çocuklar ise sırası ile üçüncü, dördüncü çocuk olarak değerlendirilir.

Doğumdan sonra çocuk sağ, ancak anne vefat etmiş ise doğum yardımını baba alabilir mi?

Doğum yardımı başvurusu, hesaplama ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/ mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılmaktadır. Annenin Türk vatandaşı/mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmesi durumunda işlemler Türk vatandaşı/mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

Hamileler doğum yardımı için başvuru yapabilir mi?

Doğum yardımı başvurusu sadece canlı doğumlar sonrasında yapılmaktadır. Kısaca canlı doğum gerçekleştirilmesi ve ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğunuz Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) kayıt işleminin yapılmasının ardından başvuru yapılmaktadır.

Doğum yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için ise 600 TL ödeme yapılmaktadır. Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereğince, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödemeler daha fazla ise doğum yardımı ödemeleri gerçekleşmez.

15 Mayıs 2015 tarihi öncesinde doğan çocuklar için doğum yardımı kapsamında ödeme alınabilir mi?

Bir çocuğum var ve hamileyim. 15 Mayıs 2015 sonrasında ikiz çocuk doğurduğum takdirde ne kadar ödeme alabilirim?

Doğum yardımı 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için yapılmaktadır. Bu tarihten önce doğan çocuklar için ödeme yapılmamaktadır. Ancak 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan çocuklara yapılacak yardımlar için çocuk sayısına göre ödeme yapılabilir.

Sıralamaya göre ikiz çocuklar 2. ve 3. çocuk olarak değerlendirilir. Bu hesaplamaya göre ise 1.000 TL ödeme alınabilir.

İki çocuk sahibiyim. 15 Mayıs 2015 tarihinde sonra çocuk sahibi olursam ne kadar ücret alırım?

3. çocuk olarak değerlendirileceği için 600 TL ödeme alınabilir.

Kişi evde doğum yaparsa doğum yardımı alabilir mi?

Canlı doğan çocuk 15.05.2015 tarihi sonrasında dünyaya geldiyse doğum yardımı alınabilir.

Şartlı Gebelik Yardımı (ŞGY) kapsamında tek seferlik doğum yardımı aldım. Ayrıca yeni çıkan doğum yardımından yararlanılabilir mi?

Doğum yardımı ile ŞGY kapsamında birbirini etkilemeyen yardım programlarıdır. Dolayısıyla 15.05.2015 sonrasında doğan çocuklar için şartlı gebelik yardımı alınmış olsa bile doğum yardımı ödemesi de alınabilir.

Doğum yardımı her ay mı yatırılacak?

Doğum yardımı doğum yapan annelere sadece bir defaya mahsus olarak verilen ödemedir.

Doğum yardımı sadece anneye mi ödenir?

Doğum yardımı başvurusu ve ödemesi anne ve babanın Türk vatandaşı/mavi kartlı olması durumunda yapılabilmektedir. Annenin Türk vatandaşı olmaması/mavi kartlı olmaması durumunda veya annenin vefat etmesi durumunda baba bu ödemeyi alabilmektedir.

Özel sektörde çalışıyorum maaşım hacizli. Bu yardıma haciz konulur mu?

Doğum yardımı, hiçbir vergiye veya kesintiye tutulmadan ödenir ve haczedilemez.

İki çocuğum var, eski eşimden boşandım. Yeni bir evlilik yaptım şu anda hamileyim. Bana doğum yardımı kapsamında ne kadar ödenir?

İlk evlilikten olan iki çocuk için ödeme alınmamışsa yeni eşten olacak 3. Çocuk için 600 TL ücret ödemesi yapılabilir.

Kocamın eski evliliğinden 2 çocuğu var, ben 15.05.2015 tarihinden sonra doğum yaptım. Kaçıncı çocuk olarak ödeme alırım?

Doğum yardımı kapsamında yapılan ödemeler anne üzerinden gerçekleştiği için erkek eşin eski evliliğinden olan çocuklar ödeme kapsamında sayılmaz. Buna göre kadının doğacak çocuğu ilk çocuğu olacağı için 300 TL tutarında ödeme gerçekleştirilir. ancak annenin Türk vatandaşı/mavi kartlı olmaması durumunda ödemeyi baba alabileceği için bu sefer 3. Çocuk sayılabilir ve 600 TL ödeme alınabilir.