İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

Dövme yaptırmak günah mıdır? Dövme gusul abdestine engel bir durum mu?

Günümüzde birçok kişi vücutlarına dövme yaptırıyor. Dövme yaptırmak isteyen kişiler dövme yaptırmak günah mı, dövme gusül abdestine engel bir durum mu sorularının yanıtını arıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

29 Aralık 2019 Pazar 13:09
Dövme yaptırmak günah mıdır? Dövme gusul abdestine engel bir durum mu?

Dövme yaptırmak abdeste engel olur mu?

Dövme yaptırılması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle bir açıklama yapmıştır:

‘’Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak, dinimizce yasaklanmıştır.’’

Bu konuda peygamber efendimiz ise şöyle buyurmuştur:

‘’Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etmiştir.’’

Dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel oluşturmadığı için gusül ve abdeste engel değildir. Ancak, yapıştırma yöntemi ile deri üzerine yapılan geçici dövmeler gusül ve abdeste engeldir.

Dövme yaptırmak günah mı?

Dövme yaptırmak, İslam dinine göre günahtır. Dövme yaptırmanın caiz olmadığını söyleyen hadislerden biri şu şekildedir: ‘’Kaşlarını incelten ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.’’ (Ebu Davud)

Geçici dövme gusül abdesti almaya engel olur mu?

Geçici dövme yaptırmak günah değildir. Ancak deri üzerine boyanın sürülmesi ile yapılacağı için derinin hava geçirgenliği engellenir. Bu da gusül abdesti almaya engel bir durum yaratır.

Son Güncelleme: 29.12.2019 13:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Çukur Nedim kimdir? Gerçek adı nedir? Nedim neden topallıyor? İlkay Akdağlı hakkında bilgiler
Başkasının adına vekalet ile kredi çekilir mi? Vekalet ile kredi işlemleri
ÖGG sınav sonucu açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçlarına nereden bakılıyor? Yazılı sınava itiraz yapılıyor mu?
2020 Seat Leon tanıtım tarihi belli oldu
Akbank anında kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank anında kredi başvuru şartları
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir?
Titans yeni sezon ne zaman başlıyor? Titans 3. sezon tarihi ve karakterleri
Kadın girişimciler için sağlanan destek kredileri nelerdir? Kadın girişimci destek kredisi başvuru şartları ve detayları
Aşk Ağlatır yeni bölüm var mı, yok mu? 29 Aralık Aşk ağlatır neden yok, neden bitti final yaptı?
2020 engelli raporu ile ÖTV'siz araba alma limiti yükseltildi! İşte ÖTV'siz engelli araç alma yeni limiti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.