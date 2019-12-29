Dövme yaptırmak günah mıdır? Dövme gusul abdestine engel bir durum mu?

Dövme yaptırmak abdeste engel olur mu?

Dövme yaptırılması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle bir açıklama yapmıştır:

‘’Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak, dinimizce yasaklanmıştır.’’

Bu konuda peygamber efendimiz ise şöyle buyurmuştur:

‘’Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etmiştir.’’

Dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel oluşturmadığı için gusül ve abdeste engel değildir. Ancak, yapıştırma yöntemi ile deri üzerine yapılan geçici dövmeler gusül ve abdeste engeldir.

Dövme yaptırmak günah mı?

Dövme yaptırmak, İslam dinine göre günahtır. Dövme yaptırmanın caiz olmadığını söyleyen hadislerden biri şu şekildedir: ‘’Kaşlarını incelten ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.’’ (Ebu Davud)

Geçici dövme gusül abdesti almaya engel olur mu?

Geçici dövme yaptırmak günah değildir. Ancak deri üzerine boyanın sürülmesi ile yapılacağı için derinin hava geçirgenliği engellenir. Bu da gusül abdesti almaya engel bir durum yaratır.