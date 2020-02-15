Dünya genelinde günümüze kadar meydana gelen en şiddetli depremler ve yerleri

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Yaşanan en korkutucu doğal afetlerden bir tanesidir. Son zamanlarda yaşanılan depremler, herkesi korkutmaktadır. Dünya genelinde yer yıl yüz binlerce deprem meydana gelmektedir. Bu depremlerin birçoğu hissedilmeyecek kadar düşük şiddette olurken bazıları yıkımlara neden olabilecek kadar şiddetli olabilmektedir.

Dünya genelinde meydana gelen en şiddetli depremler

Dünya üzerinde ilk deprem kaydını tutan ülke Japonyadır. Yaşadığı şiddetli depremlerle bilinen Japonya, birçok güçlü depremin de kaydını tutarak günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Dünya genelinde tarih boyunca şiddetli depremler yaşanmıştır. Bu depremler çok yıkıcı olmasının yanı sıra milyonlarca kişinin de hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.

Dünya genelinde meydana gelen en şiddetli depremler şu şekilde sıralanmaktadır:

Şili – 9,5 şiddetinde deprem

Alaska – 9,2 şiddetinde deprem

Endonezya – 9,1 şiddetinde deprem

Japonya – 9 şiddetinde deprem

Rusya – 9 şiddetinde deprem

Şili – 8,8 şiddetinde deprem

Ekvador – 8,8 şiddetinde deprem

Alaska 8,7 şiddetinde deprem

Tibet – 8,6 şiddetinde deprem

Endonezya – 8,6 şiddetinde deprem

Şili de 9,5 şiddetindeki depremde neler yaşandı?

Şili de meydana gelen 9,5 şiddetinde deprem, dünyada yaşanan en büyük deprem olarak kayıtlara geçmiştir. Deprem, 22 Mayıs 1960 yılında olmuştur. Richter ölçeği ile ölçülmüş en büyük deprem olarak bilinen Şili depremi, 9,5 şiddetinde gerçekleşmiştir. Deprem sonrasında yüksekliği 10 metre olan bir tsunami meydana gelmiştir. 2 bin kişiden fazla ölümüne sebep olan Şili depreminde 500 milyon dolarlık bir hasar meydana gelmiştir. Depremin etkilediği Puyehue Yanardağı, haftalarca aktif halde kalmıştır.

Alaska da 9,2 şiddetindeki depremde neler yaşandı?

Alaska da meydana gelen 9,2 şiddetinde deprem, dünyanın en büyük ikinci depremidir. 28 Mart 1964 yılında meydana gelen bu deprem 3 dakika kadar sürmüştür. Deprem sonrası yüksekliği 10 metreyi bulan tsunami meydana gelmiştir. Deprem çok şiddetli ve uzun süreli olmasına karşılık nüfusu az bir bölgede olması nedeniyle 128 kişi hayatını kaybetmiştir. Alaska da meydana gelen depremde 300 milyon dolarlık bir hasar meydana gelmiştir.

Endonezya’da ki 9,1 şiddetindeki depremde neler yaşandı?

Endonezya’da oluşan 9,1 şiddetindeki deprem, dünyanın en uzun süren depremidir. 26 Aralık 2004 yılında meydana gelen bu deprem 10 dakika sürmüştür. Deprem sonrasında dünya 1 cm titremiş ve Alaska depremlerinin tetiklenmesi olayı gerçekleşmiştir. 14 ülkenin etkilendiği Endonezya depreminde 230 bin kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyon kişi de evsiz kalmıştır.

Japonya da ki 9 şiddetinde oluşan depremde neler yaşandı?

Rusya 9 şiddetindeki depremde neler yaşadı?

Japonya, 11 Mart 2011 yılında 9 şiddetinde bir depremle sallandı. Bu deprem, Japonya’da meydana gelmiş en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçmiştir. Deprem sonrasında 40,5 metre yüksekliğe ulaşan tsunami, 10 kilometrelik bir alanı etkilemiştir. Deprem sonrasında Fukuşima nükleer santralinde sızıntı meydana gelmiştir. Japonya depreminde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir.

Rusya da meydana gelen 9 şiddetinde deprem, Rusya’da meydana gelen en şiddetli depremlerden birisidir. 4 Kasım 1952 yılında meydana gelen depremde Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen bölge oldukça etkilenmiştir. 2336 kişinin hayatını kaybettiği deprem Hawaii adalarında dahi hissedilmiştir.

Şili 8,8 şiddetindeki depremde neler yaşadı?

Şili de gerçekleşen 8,8 şiddetinde deprem, Şili’ de yaşanan en şiddetli depremlerden birisidir. 27 Şubat 2010 yılında meydana gelen deprem 1,5 dakika sürmüştür. Ülke kıyılarının üçte birinin tsunamiden zarar gördüğü Şili depreminde, 700’den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. 2 milyon kişiyi etkileyen Şili depreminde 500 bin ev ağır hasar almıştır.

Ekvador 8,8 şiddetindeki depremde neler yaşandı?

Ekvador da meydana gelen 8,8 şiddetinde deprem, Ekvador ve Kolombiya’yı etkileyen kuvvetli depremlerden birisi olarak kayıtlara geçmiştir. 31 Ocak 1906 tarihinde gerçekleşen deprem sonrasında oluşan tsunami, okyanusu aşarak Japonya’ya kadar ulaşmıştır. Her iki ülkede de yaşanan deprem sonrasında binden fazla can kaybı yaşanmıştır.

Alaska ki 8,7 şiddetindeki depremde neler yaşandı?

Alaska da oluşan 8,7 şiddetinde deprem, bölgede yaşanan en şiddetli depremlerden birisidir. 4 Şubat 1965 tarihinde meydana gelen depremde en büyük zararı oluşan tsunami vermiştir. Yaşanan Alaska depreminde can kaybı yaşanmamıştır.

Tibet 8,6 şiddetindeki depremde neler yaşadı?

Tibet de meydana gelen 8,6 şiddetinde deprem, Assam depremi olarak bilinmektedir. Merkez üssü Tibet olarak düşünülen deprem 15 Ağustos 1950 yılında gerçekleşmiştir. Karasal alanda meydana gelen deprem Çin, Tibet ve Hindistan’ı oldukça etkilemiştir. Bu deprem sonrasında 780 kişi hayatını kaybetmiştir.

Endonezya ki 8,6 şiddetinde ki depremde neler yaşandı?

Endonezya da gerçekleşen 8,6 şiddetinde olan deprem, Sumatra Adası’nda meydana gelmiştir. 28 Mart 2005 yılında meydana gelen depremde 1300’ den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Deprem sonrası oluşan tsunamiden kaynaklı dev dalgalar Sri Lanka’ ya kadar ulaşmış ve 400’ den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştur.