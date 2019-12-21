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Düzenlenen atık yağ yönetmeliğine göre 1 Ocak'ta değişim belgesi şartı geliyor

Yeni düzenleme getirilen atık yağ yönetmeliğine göre işletmeler 1 Ocak'tan itibaren motor yağı değişimi yaptıklarında belge almak zorunda olacaklar.

21 Aralık 2019 Cumartesi 15:05
Düzenlenen atık yağ yönetmeliğine göre 1 Ocak'ta değişim belgesi şartı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ve madeni atık yağları kapsayan 'Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Bakanlık tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğee göre ise motor yağı değişimi yapılan tüm işletmelere belge şartı getirilmiş oldu.

Bakanlık, söz konusu değişik ile birlikte çevre ve insan sağlığının korunması, doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanması için atık yağ tanımında yer alan atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, rafinasyona tabi tutulması, enerji geri kazanımının sağlanması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esaslar olarak belirlenerek atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amaçlıyor.

Yönetmelikle Türkiye'de atık yağlardan katma değeri yüksek baz yağ üretiminin sağlanacağı yüksek verimli atık yağ rafinasyon tesislerinin uygulaması gereken koşullar, toplanan atık yağ miktarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılarak, 

Söz konusu değişikle birlikte atık yağların rafinasyonunda, ilave kirlilik oluşturulmaksızın temiz üretim teknolojilerinin kullanılması ve yüksek verimde baz yağ üretilmesi de esas alınması öngörülürken atık yağların ithalatına da yasak getirildi. Bundan böyle yeni yönetmeliğe istinaden ihracatı ve transit geçişinde ise Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

Tesislerin uluslararası standartlara ulaşması için proses yetkinliği ve teknik yeterliliği "deneme üretimi" yoluyla belirlenecek ve atık yağ rafinasyon tesisi kurmak veya işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler önce Bakanlıktan çevre lisansı alacaklar. 

Yönetmelik içerisinde uygulanması öngörülen planın Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde rafinasyon tesisinde üretilen baz yağın "TS 13369" standardına uygun olarak üretildiğinin ispatı amacıyla üretim prosesi tamamlanıncaya kadar deneme üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

Deneme üretiminde ise Bakanlık, il müdürlüğü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı (TÜBİTAK MAM) yetkilileri bulunacak.

Yönetmelikle ayrıca, Türkiye'de toplanan atık yağ miktarının artırılması amacıyla motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler kayıt altına alınması ve bununla ilgili belgelendirme şartı da getirildi.

Yeni düzenlemeye göre ise motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1 Ocak 2021'e kadar atık motor yağlarının çevre ve insan sağlığına uygun şekilde değişimi amacıyla 5 yıl geçerliliği bulunan "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" almaları ve bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları zorunlu olacak. Motorlu araç sahipleri motor yağı değişimlerini, il müdürlüğünden alınan izin belgesiyle birlikte değişimleri değişim noktalarında yaptırmaları gerekecek.

Son Güncelleme: 21.12.2019 15:05
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