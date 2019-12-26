Düzensiz göçmen taşıyan tekne Van Gölü'nde battı! Faciada 7 kişi öldü

Van'ın Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü'nde Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kıyıya yanaştığı sırada bir anda alabora olarak battı.

Adilcevaz bölgesine götürülmek üzere tekneye bindirilen göçmenlerin kendilerini suyun içinde bulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu batan tekneden 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 64 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı kaza sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken Bitlis Valiliği tarafından olay ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sıralarında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtilirken Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplam da 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan’daki hastanelerimize nakledilmişlerdir."

Tekneden yaralı olarak kurtarılan düzensiz göçmenlerin polis verdiği ifadeler doğrultusunda ise gölde kayıpların olabileceğini değerlendiren arama-kurtara ekipleri çalışmalarını bu yönde sürdürmeye devam ediyor.