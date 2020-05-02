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e-Devlet 1000TL sosyal yardım para başvurusu şartları nelerdir, kimler nasıl başvuru yapabilir?

Koronavirüs salgını kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 3 faz şeklinde yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştı. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ''e-Devlet 1000TL sosyal yardım para başvurusu şartları nelerdir, kimler nasıl başvuru yapabilir?'' sorularının yanıtı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:34
e-Devlet 1000TL sosyal yardım para başvurusu şartları nelerdir, kimler nasıl başvuru yapabilir?

Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla etkilenen kişiler şüphesiz esnaflar olmuştur. Koronavirüs sebebiyle çalışan vatandaşlar işverenlerinin kepenk indirmesi nedeniyle işsiz kaldı ve buna karşın koronavirüsle mücadele büyük bir hızla sürdürülmüştür. Bu çerçevede devletin sağladığı maddi destek ödenekleri devreye girdi. Koronavirüs sebebiyle çalışamayan ve işsiz kalan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü pandemi yardımlarından faydalanabilecektir.

Aile Bakanlığı’nın takip ettiği pandemi yardımlarında ilk iki faz başvuru yapılmadan tamamlandı. Düzenli yardım ödeneği alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar iki faz yardımları kapsamında ihtiyaçlarını karşılamayı başarmıştır. 3. faz konusunda yardım alamayan vatandaşlar içerisinden başvuruda bulunanlara gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılacak 3. faz nakdi yardım ödeneklerinde başvurular e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusundan kimler yararlanamaz?

Geçtiğimiz hafta başlayıp başvuruları halen devam eden 3. faz sosyal yardımlarında başvurular e-Devlet üzerinden devam ediyor. Buna göre 3. faz yardımlarına başvuruda bulunamayacak vatandaşlar;

Sosyal Destek Programı kapsamında yardımlardan düzenli olarak yararlananlar,

Kamu işçileri,

SGK üzerinden geliri bulunan vatandaşlar,

İşsiz işsizlik ödeneği alan vatandaşlar,

İŞKUR kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar yardımlardan yararlanamayacaklar.

e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuruları ne zaman yapılacak?

1000 TL sosyal yardım başvuruları kapsamında 3. faz yardım ödemelerinde başvurular sürüyor. Sistemde yoğunluk yaşanmaması için başvuru yapacak vatandaşlar T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre günlere yayılmıştır. Buna göre;

T.C. kimlik numarası son hanesi 0 olanlar Pazartesi,

T.C. kimlik numarası son hanesi 2 olanlar Salı,

T.C. kimlik numarası son hanesi 4 olanlar Çarşamba,

T.C. kimlik numarası son hanesi 6 olanlar Perşembe,

T.C. kimlik numarası son hanesi 8 olanlar Cuma günü,

Diğer vatandaşlarımız ise sınırlama olmaksızın Cumartesi ve Pazar günlerinde başvuru yapabilecekler.

e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır?

e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra  Aile Bakanlığı’na ait işlem seçeneklerine tıklayabilirsiniz. Bu adımdan sonra Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu linkine tıklayıp devam edebilirsiniz. Bu işlemi müteakip açılacak ekranda istenen bilgileri eksiksiz olarak girin ve işleminizi tamamlayın. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlara destekten ne zaman yararlanacakları ilerleyen günlerde açıklanacak. Pandemi Sosyal Destek başvurularınızı takip edebilmek ve sorgulayabilmek için aynı ekranda bulunan sorgulama alanını takip edebilirsiniz. Bu sebeple yapmış olduğunuz başvuruları işlemleri tamamladıktan sonra başvuru takibinizi de yine başvuru sayfasından yapabilirsiniz.

Pandemi sosyal destek başvuruları kişi bazlı olarak değerlendirilmezler. Yapılacak başvurular hane halkı çerçevesinde değerlendirildiğinden, bu çerçevede aynı haneden tek bir başvuru kabul edilecek.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 19:34
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