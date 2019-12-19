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E-Devlet adıma açılmış, kayıtlı banka hesabı sorgulama nasıl yapılır?

Bankalar bilginiz haricinde adınıza hesap açmışsa sorgulama yapmak için E-devlet sistemini kullanabilirsiniz. Adıma açılmış kayıtlı banka hesabı sorgulaması E-devlet’ten nasıl yapılır, E-devlet’ten yapılan sorgulamayla banka hesaplarınıza dair bütün detaylara ulaşabilirsiniz.

19 Aralık 2019 Perşembe 09:32
E-Devlet adıma açılmış, kayıtlı banka hesabı sorgulama nasıl yapılır?

Bankaların müşterilerinin rızası haricinde açtığı hesaplar son zamanlar en çok şikayet edilen konuların başında geliyor. Müşterilerin kendileri adına açılan banka hesaplarının sorgulamasını kolay bir şekilde yapabilir. Bu hesaplardaki paralar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmeden önce sorgulama yapılarak alınabilir.

Adıma Açılmış Banka Hesabının Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Kişiler adına açılan banka hesaplarının sorgulamasını E-devlet üzerinden yapabilir. E-devlet sisteminden yapılan sorgulamayla adınıza açılan banka hesaplarını öğrenebilir ve bu hesaplarda para varsa bankanızdan alabilirsiniz.

TC Kimlik Numarasıyla Banka Hesabı Sorgulaması

TC kimlik numarasıyla banka hesap sorgulaması yapmak için üç farklı yöntem bulunuyor. Bankanın şubesine giderek, bankanın müşteri hizmetlerini arayarak veya intenet bankacılığı üzerinden adınıza açılan hesapları öğrenebilirsiniz.

Adınıza açılan bir hesabın sorgulamasını yapmak için banka şubesine TC Kimlik numaranızı vererek hesap sorgulaması yapabilirsiniz.

Bankaların müşteri hizmetlerin arayarak banka hesabı sorgulamanızı kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Ayrıca bankaların intenet bankacılığı sistemini kullanarak da hesap sorgulaması yapabilirsiniz. Eğer intenet bankacılığı sisteminde kaydınız yoksa TC kimlik numaranızla kaydolup hesaplarınıza bakabilirsiniz. Buradan bilginiz haricinde açılan banka hesabını kapatabilirsiniz.

E-devlet’ten Banka Hesabı Sorgulaması

E-devlet üzerinden banka hesabı sorgulaması yapmak içim ilk olarak sisteme giriş yapmak gerekir. http://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-banka-hesabi-tanimlama adresine girerek açılan ekrandan adınıza açılan banka hesaplarına bakabilirsiniz

İlk olarak TC kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle sisteme giriş yapın. Ardından kayıtlı hesaplarınız varsa “Hesap Bilgilerimi Güncelle” yoksa “Yeni Hesap Tanımlama” seçeneğine tıklayın.

Açılan ekrandan “Banka” menüsünden her birisi için teker teker seçim yaparak “Sorgula” seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle E-devlet sisteminden adınıza açılan banka hesaplarına bakabilirsiniz. Eğer bilginiz haricinde bir hesap açılmışsa bu hesapları bankanıza görüşerek kapatabilirsiniz.

Son Güncelleme: 19.12.2019 09:32
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