E-Devlet araç plakası ile borç sorgulama nasıl yapılır? Online araç plakası ile borç sorgulama ve ödeme işlemleri

E- Devletten Plaka ile Borç Sorgulama İşlem Basamakları Nelerdir?

Plakanız ile borç sorgulama işleminde izleyeceğiniz adımlar şöyledir;

-Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Burada size uygun giriş yöntemini seçerek T.C. kimlik numaranızı da kullanarak plaka üzerinde bulunan cezaları görüntüleyebilmeniz mümkündür.

-Girişin yaptıktan sonra açılan ekrandan e-hizmetler bölümüne tıklayın. Buradan ‘Trafik ceza işlemleri’ bölümüne giriş yapın.

-Bir sonra ki adımda ekranınızdaki seçenekler arasından ‘Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’ işlemini tıklamanız gerekmektedir.

-Açılan ekranda ilgili bölüme aracınızın plakasını yazmalısınız. Sorgulama sonucunuz ekrana gelecektir.

Ayrıca tüm bu işlemler için e-devletin kendi arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Sistemin sağ üst köşesinde bulunan arama çubuğuna “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” yazarak da işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Plaka ile Borç Sorgulama İşleminde Hangi Bilgilere Ulaşılır?

-Son bir yıl içinde alınmış olan trafik cezalarının hangi il ve ilçede gerçekleşmiş olduğu,

-Cezanın alınmış olduğu tarihi,

-Cezanın saati,

-Cezanızın tutarı,

Sorgulama işlemi ile yukarıda sıralanmış olan bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bunların yanı sıra cezanın yanında yer alan detay kısmından cezanın nedeni, maddeleri gibi detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Bu sistem üzerinden ulaşabileceğiniz bilgiler sınırlıdır, daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, cezanızın kesildiği il veya ilçe trafik şube müdürlüğüne başvurulması gerekir.

E- Devlet Üzerinden Yapılacak Plaka ile Borç Sorgulama İşlemi Geçmiş Kaç Yılı Kapsar?

Son 5 yıl içerisindeki borçlarınızı e-Devlet üzerinden görüntüleyebilmeniz mümkündür. Bunun yanı sıra son 1 yıl içerisindeki cezalarınızı yeri, nedeni ve tutarı gibi detayları ile görüntüleyebilirsiniz. Son 5 yıl içerisindeki cezaların ise detayını görmek mümkün değildir.

T.C. Kimlik Numarası ve Şifre İle E- Devletten Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

E-Devlet kapısı üzerinden borç sorgulama işlemi yapabilmeniz için sisteme girmenizi sağlayacak e-Devlet şifrenizin olması gerekir. Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz PTT şubelerinden bir şifre temin edebilirsiniz. E-Devlet şifresinizi edindikten sonra T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Açılan ekranda, arama çubuğuna “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” yazarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Mobil İmza İle Plaka Kullanarak Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Bu işlem için mobil imza kullanımının e-Devlet sistemine tanımlamanız gerekmektedir. Tanımlama işlemini yaptıktan sonra seçeceğiniz mobil imza ile sisteme girmek mümkündür. Ancak bazı durumlarda mobil imzanın kullanımı kısıtlanır. Sistem için çok güvenli bulunmayan mobil imzanın kısıtlandığı dönemlerde alacağınız hizmetlerde aksaklık yaşayabilirsiniz.

Ayrıca operatörlerden destek alınması gereken mobil imza için, bir ücret ödenmesi gerekir.

İntenet Bankacılığı Kullanarak Plaka ile Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

İntenet bankacılığını kullanarak gerçekleştirmek istediğiniz bu işlem için kullanmış olduğunuz bankanın e-Devlet sisteminde bulunuyor olması gerekir. Eğer bu bağlantı varsa seçenekler bölümünden şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Diğer tüm işlemlerde olduğu gibi burada da aynı basamakları tamamlayarak sorgulama işleminiz gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devletten Plaka ile Borç Sorgulama İşleminden Sonra Ödeme Yapılır Mı?

E-Devlet üzerinden herhangi bir ödeme yapmak mümkün değildir. Buradan cezanızın detaylarını çıktı halinde alabilirsiniz. Bu çıktı herhangi bir karışıklık veya istenmeyen bir durum yaşanması halinde elinizde bulunan resmi bir belge niteliği taşımaktadır. Detaylarda belirtilen ceza tutarını ise ancak intenet üzerinden ödeyebilirsiniz.

Plaka ile Borç Sorgulama İşlemi Nerelerden Yapılır?

-E-Devlet üzerinden yapılabilir.

-Gelir idaresi başkanlığı resmi sitesinden yapılabilir.

-Trafik şube müdürlüklerinden yapılabilir.

-Gelir idaresi başkanlığı il veya ilçe müdürlük binalarından sorgulama işlemi ile yapılabilir.

Plakaya Kesilen Ceza Nerelerden Ödenir?

-Gelir idaresi başkanlığı resmi web sitesi üzerinden ödenir.

-PTT veznelerinden ödenir.

-Bankaların intenet şubelerinden ödenir.

Cezanızın nakit olarak ödeyeceğiniz durumlar için PTT vezneleri önerilir. Aynı zamanda PTT şubelerinden ceza sorgulama işlemini de gerçekleştirmeniz mümkündür. Ödeme sonrası size verilecek olan makbuzda olası bir karışıklıkta elinizde resmi belge olarak bulunabilir.

Plakaya Kesilen Cezaların Ödenmesinde Hangi Bilgiler Kullanılır?

Ceza ödemesini gerçekleştireceğiniz mecraya göre istenilen bilgiler farklılık gösterir. İntenet üzerinden yapacağınız ödeme için sizden, cezanın tahsis numarasını, aracınızın plakasını ve T.C kimlik numaranızı isteyebilir. PTT veznelerinden yapacağınız ödemelerde ise aracınızın plaka bilgisi ve T.C kimlik numaranız istenmektedir.

Plakaya Kesilen Ceza Kredi Kartı İle Ödenir Mi?

Aracınıza ait cezanın kredi kartı ile ödenmesi iki yol ile mümkündür. Birincisi, Gelir idare Başkanlığı’nın resmi intenet sitesi üzerinden ceza ödeme seçeneklerinden kredi kartı ile ödemeyi seçip ekrana gelecek olan formu doldurarak ödemektir. Bu işlem sırasında formda istenilen bilgileri e-Devlet sisteminde yer alan ceza detayları kısmından faydalanarak doldurabilirsiniz. İkincisi ise, intenet bankacılığı kullanarak kredi kartı ile ceza ödeme işlemidir. Bu işlemde kartın size ait olması şartı aranır. Bu iki işlem dışında hiçbir şekilde kredi kartı ile trafik cezası ödenemez. Kredi kartı ile yaptığınız ödeme işlemlerinin kesinlikle intenet üzerinden gerçekleşiyor olması gerekir.

Plakaya Kesilen Cezanın Ödenmemesi Durumunda Ne Olur?

Ceza sizin bilginize ulaştırıldığı zaman hem belge üzerinde hem de e-Devlet sisteminde son ödeme tarihi belirtilmektedir. Son ödeme tarihine kadar araç cezasını ödemediğiniz durumda ceza, icra yoluyla tahsil edilir. Faizi bulunan cezanın ödenmemesi durumunda olay yargıya aktarılır. Araç cezasının ödenmemesi durumu söz konusu ise, ortaya çıkacak olumsuzluk, icra yoluyla tahsildir. Araç cezaları, bekletilmeyen para cezaları arasındadır. Faizi bulunan cezanın ödenmemesi durumunda, yasal işlem başlatılmaktadır. İcra tebligatı ise cezanın son ödeme tarihinden sonra ki ilk iş gününde tarafınıza ulaştırılır.