E-Devlet giriş nasıl yapılır? E-Devlet giriş seçenekleri

Günümüzde kamu kurumlarında yapılan hemen her işlem online olarak kolay bir şekilde yapılabiliyor. E-devlet sisteminin hayata geçirilmesiyle devlet kurumlarındaki işlemlerin hepsi intenet üzerinden yapılabilir hale geldi. E-devlet’i kullanmak isteyen kişilerin ilk olarak bir şifre alması gerekiyor. E-devlet şifreleri PTT şubelerinden alınmaktadır.
E-devlet Sistemine Nasıl Girilir?
E-devlet sistemini 4 yöntemle giriş yapılabilmektedir. E- devlet şifresi ile giriş, Mobil imza kullanarak giriş, E- imza kullanarak giriş ve İntenet bankacılığı seçenekleriyle E-devlet sistemine giriş yapılabilmektedir.
E-devlet şifresi almak isteyen kişilerin PTT şubelerine gitmesi gerekir. PTT şubeleri şifreler için en güvenilir ve maliyetsiz seçenektir. E-devlet şifrelerini alan kişiler sisteme giriş yapabilir.
Sisteme giren kişiler ana sayfadaki e-hizmetler bölümünden devlet kurumlarındaki işlemlerinin çoğunu yapabilir.
E-devlet Şifresi Nasıl Alınır?
E-devlet şifreleri PTT şubelerinden alınmaktadır. Şifreyi almak için veznedeki çalışana nüfus cüzdanı verilmesi gerekmektedir.
E-devlet Şifresi Kaç Paraya Alınır?
E-devlet şifresi PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında alınmaktadır. Şifresini unutan ve yeni şifre almak isteyen kişiler 4 TL karşılığında yeni şifrelerini alabilir.
E-devlet Şifresi Aldıktan Sonra Yapılması Gerekenler
- E-devlet şifresini alındıktan sonra T.C kimlik numarası ve PTT’den alınan şifreyle sisteme giriş yapılır.
- Sisteme giren kişiler güncelle bölümünden kendisine ait olan cep telefonu numarası, e-posta adresi ve ikamet adresini sisteme girmelidir.
- Cep telefonu numarası için kişinin telefonuna tek kullanımlık bir şifre gönderilir ve bu şifrenin sisteme girilmesi gerekir.
- Bütün bilgileri doldurduktan sonra ekrandaki boş formdan, e-devlet şifresi yenilenmektedir.
- Yeni belirlenecek olan şifre içerisinde en az 1 harf ve 1 sayı olmak zorundadır.
- Şifrenin zor imlecinde olması gerekmektedir.
- Şifre yenilendikten sonra tekrardan sisteme giriş yapılabilir.
E-devlet Şifresi Aldıktan Sonra Telefon Numarası Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Telefon numarasını güncellemek isteyen kişiler bilgilerin kısmındaki bilgilerden yeni cep telefonunu sisteme girebilir.
E-devlet Şifresi Almanın Diğer Yöntemleri
- Kısa bir süreliğine yurt dışına çıkan kişiler Türk konsolosluklarından E-devlet şifresi alabilir.
- Mobil imza özelliğinin kullanılabilmesi için operatör şirketiyle anlaşma yapmak gerekmektedir.
- E-devlet uygulamasının cep telefonunda kullanılmaya başlanmasıyla E-imza sistemi başlatıldı. Bu sayede direk olarak sisteme giriş yapılabiliyor.
E-devlet Şifresini Unutanlar Nasıl Giriş Yapabilir?
E-devlet şifresini unutan kişiler sisteme giriş yapmak için yeni şifre almalıdır.
- İlk olarak Giriş ekranında yer alan “şifremi unuttum” seçeneğine tıklanmalıdır.
- Ardından “Şifremi Hatırlamıyorum” seçeneğine tıklanmalıdır.
- Açılan ekrandan kişinin kimlik bilgilerini girmesi istenir. T.C kimlik numarasının bu ekrandan girilmesi ve ardından devam seçeneğine tıklanması gerekir.
- Daha sonra açılan sayfadan kimlik bilgilerinin girilmesi gerekir.
- Daha sonra yeni şifrenin gelme kanalı seçilmelidir. E-posta ya da telefon numarası üzerinden yeni şifre alınabilir.
E-devlet Uygulama Seçenekleri
E-devlet sistemindeki hizmetler bölümünde yaklaşık 400 tane işlem yapılabilmektedir. Başlıklar halinde toplanan hizmetlere ana ekrandaki hizmetler bölümünden ulaşılabilir.
Bu menüler önerilen hizmetler, Arama ve Kurum – Hizmet bilgisi bölümleridir.
Telefonla E-devlet Şifresi Değiştirme
E-devlet şifrelerinin değişimi cep telefonları üzerinden de yapılmaktadır. Sistemdeki cep telefonu numarası güncel olan kişiler, şifremi unuttum bölümünden cep telefonlarına mesaj alarak şifrelerini yenileyebilir.