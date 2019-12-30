E-Devlet giriş nasıl yapılır? E-Devlet giriş seçenekleri

Günümüzde kamu kurumlarında yapılan hemen her işlem online olarak kolay bir şekilde yapılabiliyor. E-devlet sisteminin hayata geçirilmesiyle devlet kurumlarındaki işlemlerin hepsi intenet üzerinden yapılabilir hale geldi. E-devlet’i kullanmak isteyen kişilerin ilk olarak bir şifre alması gerekiyor. E-devlet şifreleri PTT şubelerinden alınmaktadır.

E-devlet Sistemine Nasıl Girilir?

E-devlet sistemini 4 yöntemle giriş yapılabilmektedir. E- devlet şifresi ile giriş, Mobil imza kullanarak giriş, E- imza kullanarak giriş ve İntenet bankacılığı seçenekleriyle E-devlet sistemine giriş yapılabilmektedir.

E-devlet şifresi almak isteyen kişilerin PTT şubelerine gitmesi gerekir. PTT şubeleri şifreler için en güvenilir ve maliyetsiz seçenektir. E-devlet şifrelerini alan kişiler sisteme giriş yapabilir.

Sisteme giren kişiler ana sayfadaki e-hizmetler bölümünden devlet kurumlarındaki işlemlerinin çoğunu yapabilir.

E-devlet Şifresi Nasıl Alınır?

E-devlet şifreleri PTT şubelerinden alınmaktadır. Şifreyi almak için veznedeki çalışana nüfus cüzdanı verilmesi gerekmektedir.

E-devlet Şifresi Kaç Paraya Alınır?

E-devlet şifresi PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında alınmaktadır. Şifresini unutan ve yeni şifre almak isteyen kişiler 4 TL karşılığında yeni şifrelerini alabilir.

E-devlet Şifresi Aldıktan Sonra Yapılması Gerekenler

- E-devlet şifresini alındıktan sonra T.C kimlik numarası ve PTT’den alınan şifreyle sisteme giriş yapılır.

- Sisteme giren kişiler güncelle bölümünden kendisine ait olan cep telefonu numarası, e-posta adresi ve ikamet adresini sisteme girmelidir.

- Cep telefonu numarası için kişinin telefonuna tek kullanımlık bir şifre gönderilir ve bu şifrenin sisteme girilmesi gerekir.

- Bütün bilgileri doldurduktan sonra ekrandaki boş formdan, e-devlet şifresi yenilenmektedir.

- Yeni belirlenecek olan şifre içerisinde en az 1 harf ve 1 sayı olmak zorundadır.

- Şifrenin zor imlecinde olması gerekmektedir.

- Şifre yenilendikten sonra tekrardan sisteme giriş yapılabilir.

E-devlet Şifresi Aldıktan Sonra Telefon Numarası Güncellemesi Nasıl Yapılır?

E-devlet şifresiyle sisteme giren kişilerin telefon bilgilerini doldurması gerekir. Telefon numarası eklenmezse yeni şifreler kaydedilemez. Şifre olmadan da sisteme giriş yapılamaz.

Telefon numarasını güncellemek isteyen kişiler bilgilerin kısmındaki bilgilerden yeni cep telefonunu sisteme girebilir.

E-devlet Şifresi Almanın Diğer Yöntemleri

- Kısa bir süreliğine yurt dışına çıkan kişiler Türk konsolosluklarından E-devlet şifresi alabilir.

- Mobil imza özelliğinin kullanılabilmesi için operatör şirketiyle anlaşma yapmak gerekmektedir.

- E-devlet uygulamasının cep telefonunda kullanılmaya başlanmasıyla E-imza sistemi başlatıldı. Bu sayede direk olarak sisteme giriş yapılabiliyor.

E-devlet Şifresini Unutanlar Nasıl Giriş Yapabilir?

E-devlet şifresini unutan kişiler sisteme giriş yapmak için yeni şifre almalıdır.

- İlk olarak Giriş ekranında yer alan “şifremi unuttum” seçeneğine tıklanmalıdır.

- Ardından “Şifremi Hatırlamıyorum” seçeneğine tıklanmalıdır.

- Açılan ekrandan kişinin kimlik bilgilerini girmesi istenir. T.C kimlik numarasının bu ekrandan girilmesi ve ardından devam seçeneğine tıklanması gerekir.

- Daha sonra açılan sayfadan kimlik bilgilerinin girilmesi gerekir.

- Daha sonra yeni şifrenin gelme kanalı seçilmelidir. E-posta ya da telefon numarası üzerinden yeni şifre alınabilir.

E-devlet Uygulama Seçenekleri

E-devlet sistemindeki hizmetler bölümünde yaklaşık 400 tane işlem yapılabilmektedir. Başlıklar halinde toplanan hizmetlere ana ekrandaki hizmetler bölümünden ulaşılabilir.

Bu menüler önerilen hizmetler, Arama ve Kurum – Hizmet bilgisi bölümleridir.

Telefonla E-devlet Şifresi Değiştirme

E-devlet şifrelerinin değişimi cep telefonları üzerinden de yapılmaktadır. Sistemdeki cep telefonu numarası güncel olan kişiler, şifremi unuttum bölümünden cep telefonlarına mesaj alarak şifrelerini yenileyebilir.