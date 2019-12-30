İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114754
ALTIN
291.037
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8118
EURO
6.6508

E-Devlet giriş nasıl yapılır? E-Devlet giriş seçenekleri

E-devlet sisteminden pek çok işlem yapılmaktadır. E-devlet giriş nasıl yapılır, E-devlet sistemine internet üzerinden ve cep telefonlarından giriş seçenekleri bulunmaktadır.

30 Aralık 2019 Pazartesi 15:04
E-Devlet giriş nasıl yapılır? E-Devlet giriş seçenekleri

Günümüzde kamu kurumlarında yapılan hemen her işlem online olarak kolay bir şekilde yapılabiliyor. E-devlet sisteminin hayata geçirilmesiyle devlet kurumlarındaki işlemlerin hepsi intenet üzerinden yapılabilir hale geldi. E-devlet’i kullanmak isteyen kişilerin ilk olarak bir şifre alması gerekiyor. E-devlet şifreleri PTT şubelerinden alınmaktadır.

E-devlet Sistemine Nasıl Girilir?

E-devlet sistemini 4 yöntemle giriş yapılabilmektedir. E- devlet şifresi ile giriş, Mobil imza kullanarak giriş, E- imza kullanarak giriş ve İntenet bankacılığı seçenekleriyle E-devlet sistemine giriş yapılabilmektedir.

E-devlet şifresi almak isteyen kişilerin PTT şubelerine gitmesi gerekir. PTT şubeleri şifreler için en güvenilir ve maliyetsiz seçenektir. E-devlet şifrelerini alan kişiler sisteme giriş yapabilir.

Sisteme giren kişiler ana sayfadaki e-hizmetler bölümünden devlet kurumlarındaki işlemlerinin çoğunu yapabilir.

E-devlet Şifresi Nasıl Alınır?

E-devlet şifreleri PTT şubelerinden alınmaktadır. Şifreyi almak için veznedeki çalışana nüfus cüzdanı verilmesi gerekmektedir.

E-devlet Şifresi Kaç Paraya Alınır?

E-devlet şifresi PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında alınmaktadır. Şifresini unutan ve yeni şifre almak isteyen kişiler 4 TL karşılığında yeni şifrelerini alabilir.

E-devlet Şifresi Aldıktan Sonra Yapılması Gerekenler

- E-devlet şifresini alındıktan sonra T.C kimlik numarası ve PTT’den alınan şifreyle sisteme giriş yapılır.

- Sisteme giren kişiler güncelle bölümünden kendisine ait olan cep telefonu numarası, e-posta adresi ve ikamet adresini sisteme girmelidir.

- Cep telefonu numarası için kişinin telefonuna tek kullanımlık bir şifre gönderilir ve bu şifrenin sisteme girilmesi gerekir.

- Bütün bilgileri doldurduktan sonra ekrandaki boş formdan, e-devlet şifresi yenilenmektedir.

- Yeni belirlenecek olan şifre içerisinde en az 1 harf ve 1 sayı olmak zorundadır.

- Şifrenin zor imlecinde olması gerekmektedir.

- Şifre yenilendikten sonra tekrardan sisteme giriş yapılabilir.

E-devlet Şifresi Aldıktan Sonra Telefon Numarası Güncellemesi Nasıl Yapılır?

E-devlet şifresiyle sisteme giren kişilerin telefon bilgilerini doldurması gerekir. Telefon numarası eklenmezse yeni şifreler kaydedilemez. Şifre olmadan da sisteme giriş yapılamaz.

Telefon numarasını güncellemek isteyen kişiler bilgilerin kısmındaki bilgilerden yeni cep telefonunu sisteme girebilir.

E-devlet Şifresi Almanın Diğer Yöntemleri

- Kısa bir süreliğine yurt dışına çıkan kişiler Türk konsolosluklarından E-devlet şifresi alabilir.

- Mobil imza özelliğinin kullanılabilmesi için operatör şirketiyle anlaşma yapmak gerekmektedir.

- E-devlet uygulamasının cep telefonunda kullanılmaya başlanmasıyla E-imza sistemi başlatıldı. Bu sayede direk olarak sisteme giriş yapılabiliyor.

E-devlet Şifresini Unutanlar Nasıl Giriş Yapabilir?

E-devlet şifresini unutan kişiler sisteme giriş yapmak için yeni şifre almalıdır.

- İlk olarak Giriş ekranında yer alan “şifremi unuttum” seçeneğine tıklanmalıdır.

- Ardından “Şifremi Hatırlamıyorum” seçeneğine tıklanmalıdır.

- Açılan ekrandan kişinin kimlik bilgilerini girmesi istenir. T.C kimlik numarasının bu ekrandan girilmesi ve ardından devam seçeneğine tıklanması gerekir.

- Daha sonra açılan sayfadan kimlik bilgilerinin girilmesi gerekir.

- Daha sonra yeni şifrenin gelme kanalı seçilmelidir. E-posta ya da telefon numarası üzerinden yeni şifre alınabilir.

E-devlet Uygulama Seçenekleri

E-devlet sistemindeki hizmetler bölümünde yaklaşık 400 tane işlem yapılabilmektedir. Başlıklar halinde toplanan hizmetlere ana ekrandaki hizmetler bölümünden ulaşılabilir.

Bu menüler önerilen hizmetler, Arama ve Kurum – Hizmet bilgisi bölümleridir.

Telefonla E-devlet Şifresi Değiştirme

E-devlet şifrelerinin değişimi cep telefonları üzerinden de yapılmaktadır. Sistemdeki cep telefonu numarası güncel olan kişiler, şifremi unuttum bölümünden cep telefonlarına mesaj alarak şifrelerini yenileyebilir.  

Son Güncelleme: 30.12.2019 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!

Popüler Haberler

Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik maaşı hesaplama işlemleri
Star TV yılbaşı programı sunucusu Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hakkında bilgiler
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
Anında onaylı kredi veren bankalar
Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır?
Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar
Gelir belgesiz sadece kimlikle kredi veren bankalar
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? 2020 yılında uygulanması planlanan yeni sınıf geçme yönetmeliği
Zemheri dizisi kaç bölüm sürecek? Zemheri ne zaman final yapacak?
Kadın dizisi yeni bölüm neden yok? 7 Ocak ve 14 Ocak Tarihlerinde Kadın dizisi neden yayınlanmıyor?
İş Bankası EFT ve Havale işlem ücretleri
Ehliyet ceza puanı sorgulama nasıl yapılır? Sürücü belgesi ceza puanı öğrenme işlemi
Akbank Iphone modellerine için sıfır faizli cep telefonu kredisi kampanyası
Ekranların sevilen yüzü Deniz Çakır kimdir? Deniz Çakır kaç yaşında ve nereli?
2020 Hoşgeldin mesajları ve en güzel dilekler! Yeni yıl için güzel dilekle ve mesajlar!
Maaşa ne kadar haciz gelebilir? Haciz durumunda maaşın ne kadarı kesilir?
Adli Tıp Kurumu tarafından personel alımı gerçekleşecek! Personel alımı şartları ve gerekli belgeler neler?
31 Aralık 2019 okullar, hastaneler, bankalar , PTT 'ler noterler ve kamu kurumları kapalı mı olacak? Yarım gün tatil olacak mı?
Kamu spotu nedir? Kamu spotları neden çekilir? Kamu spotu çekiliş sebepleri
2019 Şeker Fabrikası işçi alımı yapacak! İŞKUR aracılığı ile Şeker Fabrikası'na işçi alımı için gerekli belgeler neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.