E-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ve askerlik işlemleri

Askerlik yaşı gelen herkesin bedelli veya normal bir şekilde askerlik yapması zorunludur. Dünyanın hemen hemen her ülkesi zorunlu bir sistem olan ve vatani görev olarak adlandırılan askerlik ile ilgili merak edilen konuların başında e-Devlet kapısı üzerinden askerlik sorgulamasının nasıl yapılacağıdır.

e-Devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden askerlik sorgulaması yapılabilmesi için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmak gerekir. Askerlik tecil işlemlerinin yapılması için de askerlik şubelerine gidilmesi zorunludur. Ancak askerlik için yapılan yoklama başvurusu e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

e-Devlet üzerinden askerlik durum belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Askerlik durum belgesi sorgulama, askerlik durumunun sorgulamasının yapılmasını ve askerlik şubeye gidilmeden kolayca merak edilenlerin öğrenilmesini sağlayan bir hizmettir. Sorgulama ekranında ulaşılan belgeyi çıkartmak ve edinmekte mümkündür.

e-Devlet sistemi üzerinden askerlik durum belgesi sorgulama için yapılması gerekenler şu şekildedir;

https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.

Açılan sayfanın sağ üst köşesinde bulunan giriş yap butonuna tıklanmalıdır.

T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile beraber sisteme giriş yapılmalıdır. Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan sayfada görülen menüden e-hizmetler menüsüne giriş yapılmalıdır.

Ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın sayfasının seçilmesi gereklidir.

Milli Savunma Bakanlığı sayesinde yapılabilecek işlemler içerisinden Askerlik Durum Belgesi Sorgulama seçeneğine tıklanması gereklidir.

Bir bilgilendirme ekranı açılmaktadır. Bu ekranda 12 saatte bir askerlik durum belgesinin oluşturulabileceği, belgenin sadece oluşturulan tarih için geçerli olduğu, sorgulama işlemini 7179 sayılı Askere alma Kanunu gereğince askerlik yapma yükümlülüğü olanların yapabileceği yazmaktadır. Ayrıca belge üzerindeki barkod sayesinde belgenin sunulduğu kurumların bu belgeyi askerlik durum belgesi doğrulama olarak görüntüleyebileceği, belge ile ilgili bir problemin olması durumunda ise askerlik şubesine gidilmesi gerektiği gibi bilgiler yer almaktadır.

Bilgilendirme ekranındaki şartlar kabul edildikten sonra sorgula butonuna tıklanmalıdır ve açılan sayfada sorgulama belgesi görülebilmektedir.

Askerlik yoklaması nedir ve nasıl yapılır?

Askerlik yoklaması; askerlik çağına gelen erkeklerin, durumlarının askerlik yapmaya uygun olup olmadığının anlaşılması için yapılan incelemelere verilen addır. 20 yaşını doldurmuş erkeklerin askerlik yaşı gelmiş denilmektedir. 20 yaşını dolduran erkeklerin askerlik yoklaması yapması zorunludur.

Asker yoklamasının yapılmaması durumunda bu kişiler kaçak olarak sayılır. Sağlık ve eğitim durumu belirleyici etken olduğu için incelemeler farklı yapılmaktadır. Askerlik yoklaması e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlem için yapılması gereken adımlar şu şekildedir;

E-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.

Ardından Milli Savunma Bakanlığı aracılığı ile yapılabilecek olan işlemlerin listesine ulaşılması gereklidir. Bunun için sayfanın üst kısmında bulunan ve size nasıl yardım edebilirim yazan arama kısmından yardım alınabilmektedir.

Sonrasında ASAL Yoklama Başvurusu butonuna tıklanması gereklidir.

İstenen bilgilerin doldurulması ile beraber gerekli yönlendirmeler ile askerlik sevk işlemi veya askerlik tecil işlemi yapılabilmektedir.

Yoklama başvurusu kısmında JPEG veya JPG formatında vesikalık fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca sonrasında aile hekimine giderek muayene olunması gerekmektedir. Askerlik yapmaya engel bir durumun olmaması durumunda, aile hekimi askerliğe elverişlidir kararı vermektedir. Bu kararı sisteme girmesi ile beraber de bütün bilgiler otomatik olarak askerlik şubesine gönderilmektedir.

Askerlik şubeye gidilmede e-Devlet üzerinden askerlik işlemeleri yapılabilir mi?

e-Devlet aracılığı ile askerlik yeri nasıl öğrenilir?

Askerlik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılması mümkündür. Askerlik durum sorgulama ve askerlik yoklama başvuruları işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

e-Devlet ile askerlik yeri öğrenmek için yapılması gerekenler şunlardır;

Öncelikle e-Devlet sitesine giriş yapılmalıdır.

e-Devlet arama motoruna Milli Savunma Bakanlığı yazılmalıdır.

Ardından listelenen işlemler içerisinden Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu seçeneğinin seçilmelidir.

Açılan sayfada kimlik doğrulamasının yapılması gereklidir. E-devlet şifresi ile veya uygun görülen diğer yöntemlerden biri ile doğrulama işlemi yapılabilmektedir. Ardından açılan sayfada askerlik yeri görülebilmektedir.

Askerlik yol parasını almak için gereken şartlar nelerdir?

Askerlik yol parası alma şartları şu şekilde sıralanabilir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar hak kazanabilmektedir.

Bireyin askerlik görevini yerine getirecek olması yeterlidir. Bedelli veya normal askerlik yapıyor olması fark etmemektedir.

Ulaşım masrafları bazı şehirler için otobüs bileti parası olarak ve bazı şehirler için de uçak bileti parası olarak verilmektedir.

Askerlik başvurusu için gerekli olan belgelerin eksiksiz olması durumunda yol parası alınabilmektedir.

Askerlik yol parası nasıl alınmaktadır?

Askerlik yol parası adından da anlaşılacağı gibi yol ve iaşe parasıdır. Vatani görevini yerine getirmek için seyahat edecek askerlerin yol masraflarının karşılanması durumunda alınabilecek paralardır. Kişilerin banka hesaplarına devlet tarafından yatırılır.

Askerlik yol parası sorgulama nasıl yapılır?

Askerlik yol parası PTT ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden verilecek para miktarı da görünmektedir. Ancak e-Devlet üzerinden paranın yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek mümkün değildir. Bu işlem için PTT’ye kimlik belgesi ile gidilmesi gerekmektedir.

Geçmişten günümüze askerlik süreleri

21 Haziran 1927’de; piyade sınıfı 18 ay, mızıka sınıfı 24 ay, jandarmalar 30 ay ve denizciler 36 ay askerlik yapmaktaydılar.

24 Ocak 1963 tarihinde bütün askerlikler 2 yıla indirilmiştir.

27 Temmuz 1970’den itibaren 1 yıl 8 ay süre ile askerlik yapılmaktadır.

Askerliğin 1 yıl 6 aya düşmesi, 9 Temmuz 1984 tarihi ile olmuştur.

11 Temmuz 1992 tarihi ile beraber askerlik 1 yıl 3 aya düşmüştür.

6 Ocak 1995 tarihi ile beraber askerlik süresi 1 yıl 6 aya çıkarılmıştır.

15 Temmuz 2003 tarihi ile ikinci kere askerlik süresi 1 yıl 3 aya düşürülmüştür.

Günümüzde uzun dönem 12 ay ve kısa dönem 6 ay askerlik uygulaması bulunmaktadır.

SGK askerlik borçlanması nedir?

Askere gitmeden önce sigortalı olarak çalışan kişilerin emekliliklerini öne çekebilmek için askerlik borçlanması yapması gerekmektedir. SGK İl Müdürlükleri ve SGK Merkeze başvuru yapılması gereken işlemde askerlik borçlanması hesaplanırken günlük kazancın %32’si üzerinden borçlanacak olan tutar hesaplanmaktadır.

Askerlik tecili nasıl yapılır?

Askerlik tecili için nüfusa kayıtlı olunan veya ikamet edilen ilde ki askerlik şubesine gidilmesi gereklidir. Gerekli belgeler ve sağlık raporu ile başvuru yapıldıktan sonra tecil evrakı verilmektedir. Bu işlem 30 dakika ile 2 saat arasında sürmektedir.

Öğrencilerin askerlik tecili için gerekli evrakları nelerdir?

Öğrencilerin tecil durumları için istenilen belgeler şöyledir;