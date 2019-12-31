E-Devlet ile miras sorgulama işlemleri ve mirasçılık belgesi çıkarma

e-Devlet sistemi son zamanlarda vatandaşlar tarafından en fazla kullanılan ve en fazla tercih eden devletin hizmet sitelerinden bir tanesidir. e-Devlet sisteminde son zamanlarda en fazla araştırılan ve merak edilen sayfa ise miras sorgulama oldu.

e-Devlet üzerinden miras sorgulama nasıl yapılır?

Öncelikle miras sorgulaması yapabilmek için e-Devlet sistemine giriş yapmış olmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifre alarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Miras sorgulama işlemi yapılırken izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

Açılan sayfadan sağ üst köşede bulunan giriş yap butonuna tıklanmalıdır.

Sisteme giriş yapabilmek için 5 farklı yöntem bulunmaktadır. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve intenet bankacılığı ile e-Devlet’e giriş yapılabilmektedir. En çok tercih edilen yöntem e-devlet şifresi ile giriş yapmaktır. e-Devlet şifresi ücreti karşılığında PTT şubelerinden alınabilmektedir. Yurt dışında yaşayanlar ise konsolosluklar aracılığı ile bu şifreyi edinebilmektedirler.

T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan e-hizmetler butonuna tıklanması gereklidir.

Açılan sayfada hizmet alınabilecek kurumlar listelenmektedir. Bu kurumlar içerisinden Adalet Bakanlığı seçilmelidir.

Ardından Adalet Bakanlığı aracılığı ile yapılabilecek işlemler görülebilmektedir. Bu işlemler içerisinden Veraset İlamı Sorgulama seçilmelidir.

Sorgulamanın yapılabilmesi için miras bırakan kişinin T.C kimlik numarasının girilmesi gereklidir. Sonrasında sorgula butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfada T.C kimlik numarası girilmiş olan kişiden kalan miraslar görülebilmektedir.

Miras sorgulama hizmeti ne zamandan beri e-Devlettedir?

e-Devlet sistemi üzerinde miras sorgulama işlemi gerekli altyapı sağlandıktan sonra uygulamaya geçmiştir. e-Devlet sistemi öncesinde herhangi bir intenet sitesi üzerinden veraset ilamı sorgulaması yapılmamaktaydı. 06.032015 tarihi ile beraber mirasçılık belgesi verilmesi taleplerinin UYAP üzerinden verilmesi teklifi yargı birimleri tarafından onaylandı ve e-Devlet sistemi üzerine miras sorgulama sistemi çalışmaları da başladı.

Ayrıca yargı sisteminin dahil olmadığı durumlarda mirasçılık belgesinin verilmesi veya iptal işlemleri için de 16.12.2016 tarihinden itibaren hizmet verilmeye başlanmıştır.

e-Devlet miras sorgulamasında miras bulunursa ne yapılmalıdır?

e-Devlet üzerinden yapılan miras sorgulaması işleminde miras çıkarsa vergiye tabii tutulmaktadır. Sonuç olarak bir miras çıkma durumunda mirası alabilmek için öncelikle onun vergisi ödenmelidir.

Veraset ve intikal vergisinin tutarı belirlenirken 2018 yılında yapılan uygulamaya göre hak edilen mirasın 240.000 TL’den az olması durumunda miras tutarının %1’i oranında vergi ödemesi yapılması zorunlu kılınmıştır. Ancak 240.000 TL’den fazla bir tutar mirasın hak edilmesi durumunda ise; mirasın %10’una kadar bir oranda vergi ödemesi gerekebilmektedir.

e-Devlet miras sorgulamasında kayıt bulunamaması ne anlama gelmektedir?

Gerekli bilgilerin girilmesine rağmen sorgulama da kayıt bulunamadı yazısı çıkarsa bu durum T.C kimlik numarası girilen kişinin herhangi bir miras bırakmadığı anlamına gelmektedir. Ayrıca eğer herhangi bir hak kaybı mevcutsa bunun için gerekli işlemler başlatılabilmektedir.

Mirasçılık belgesi nedir?

Mirasçılık belgesine halk arasında genellikle veraset ilamı denilmektedir. Miras Hukuku ile beraber ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Mal sahibinin ölmesi sonucunda mirasçıların mal varlığı üzerinde doğan haklarını ve borçlarının mirasçılara geçmesini sağlayan belgeye verilen addır. Mirasçılık belgesi iki duruma göre hazırlanmaktadır.

Mirasçılık belgesi nasıl alınır?

Mal sahibinin vasiyetname yazmış olması veya miras sözleşmesi yapmış olması durumunda; murisin istediğine bağlı olarak miras bölünmektedir. Ancak eğer böyle bir belge yoksa derece sistemine göre mirasçılık belgesinde miras paylaşımı yapılmaktadır. Derecelendirme esaslarına dair detaylar Medeni Kanun’da bulunmaktadır.

Mirasçılık belgesinin alınabilmesi için kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki ve en önemlisi miras bırakan kişinin ölmüş olması veya hakkında gaiplik kararının çıkmış olmasıdır. Ayrıca miras için talepte bulunan kişinin de mirasçılık sıfatına ve hakkına sahip olması ve bunu ispatlayabiliyor olması gerekmektedir.

Belgeyi alabilmek için uygulanacak yöntemler şöyledir;

Notere başvuru yaparak mirasçılık belgesi alınabilmektedir. Veraset ilamının daha hızlı çıkartılabileceği bir yöntemdir.

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak alınabilmektedir. Bunun için mirasçılardan herhangi birinin başvuru yapması yeterlidir.

Mirasçılık belgesi alınırken nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?

Mirasçılık belgesini elde edebilmek için vatandaşların iki farkı yolu bulunaktadır. Dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekildedir;

Eğer mirasçılardan en az biri yabancı uyruklu ise; bu durumda işlemler noterden yapılamamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk kurallarına göre işlemin tanınırlığı açısından veraset ilamının Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile çıkartılması gerekmektedir.

Soy bağının veya yasal mirasçılığın tespit edilemediği durumlarda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulması gereklidir.

Nüfus kayıtlarının yeterince açık olmadığı durumlarda işlemler noterden yürütülememektedir.

Vasiyetname düzenlemiş olanların veraset ilamları noter aracılığı ile çıkartılamamaktadır.

Mirasçılık davasının iptali kime karşı açılır?

Mirasçılık belgesinin iptali için açılan dava zor ve sorunlu bir dava olarak bilinmektedir. Mirasçılık belgesinin geçersizliği öne sürüleceği için karşı taraf mirasçı olarak gözüken herkes olmaktadır. Vefat eden kişinin hasımı olmayan bir kişinin iptal davası açması mümkün değildir.

Mirasçılık davasının iptali için hangi mahkemeye başvurmak gerekir?

HMK madde 11 gereğince mirasçılık davasının iptali için davanın yeri ile ilgili tüm ayrıntılar belirlenmiştir. Buna göre dava ölen kişinin son yerleşim yerinde veya mirasçıların herhangi birinin yerleşim yerinde açılabilmektedir. Görevli mahkeme olarak da Asliye Hukuk Mahkemesi gösterilir. Çekişmeli olarak adlandırılan bu dava duruşmalı olarak görülmektedir ve bir karara varılmadan önce davalı ve davacı duruşma içerisinde dinlenmektedir.

Yasal miras hakkı olanlar kimelerdir?

Yasal miras hakkı olanlar şunlardır;

Evlilik içerisinde doğmuş olan çocuklar yasal mirasçıdır.

Evlatlık alınmış bir çocuk var ise; bu çocuk birinci zümreden mirasçıdır.

Evlilik dışı doğan çocuklar da miras hakkına sahiptir.

Taraflardan birinin ölümü sonucunda eşi yasal mirasçı olmaktadır. Ancak boşanma olması durumunda böyle bir durum olmamaktadır. Miras bırakan eşinin lehine bir vasiyetname hazırlamış olsa dahi; boşandıktan sonra ölüm gerçekleşmesi durumunda hazırlanan vasiyetname hükümsüz olmaktadır.

Mirasın reddi ne demektir?

Reddi miras; miras bırakandan kalan bütün haklardan feragat edilmesi anlamına gelmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 599. Maddesine göre ölüm gerçekleştiği anda, miras direkt olarak mirasçılara geçmektedir. Kısaca mirasta ki haklarından feragat etmek isteyen kişilerin reddi miras yapmaları gerekmektedir. Mirasın reddi davasının; mirası bıraka kişinin yerleşim yerinde ki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılması gerekmektedir.

Mirasçıların sulh hakimine sözlü veya yazılı olarak tüm miras haklarından feragat ettiklerini bildirme hakları bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 608. Maddesi gereğince mirasın reddi davasının 3 ay içerisinde açılması gerekmektedir.

Reddi miras yapanlar ölen kişi üzerinden maaş alabilirler mi?

e-Devlet miras sorgulama yaptıktan sonra çıkan miraslardan vazgeçmek isteyen kişiler reddi miras yapabilmektedirler. Ancak o kişiler üzerinden almaya hak kazanacakları maaş haklarından da vazgeçmeleri gerektiği anlamına gelmez. Çünkü maaş mirastan sayılmamaktadır.