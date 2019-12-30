E-Devlet ile şehit sorgulama işlemleri

E-Devlet Şehit Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden bu işlemin yapılabilmesi için, şehit sorgulaması yapılacak kişinin bazı kişisel bilgileri gerekmektedir. Bu kişisel bilgiler kişinin adı, soyadı, doğum yeri gibi bilgilerdir.

Şehit Tespit Projesinin Amacı Nedir?

Milli Savunma Bakanlığınca geliştirilen şehit tespit projesinin amacı insanların atalarının şehit olup olmadığı eğer şehit oldularsa hangi savaşlar ve hangi tarihler arası şehit olduklarını öğrenmesidir. Projede belirli tarihler arasında yapılmış olan savaşlar ve şehit olanlar kayıtlı bir şekilde bulunmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı’nın intenet sitesinden ya da e-Devlet Kapısı üzerinde bu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Şehit Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılabilmektedir?

-İlk adım e-Devlet Kapısı intenet sitesine girmektir.

-İkinci adım ise ana sayfadaki giriş bilgilerinizi doldurup sisteme giriş yapmaktır. Gereken bu bilgiler e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıdır. Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz, en yakın PTT şubesinden bir e-Devlet şifresi edinebilirsiniz. Siteme girmenin bir başka yolu ise intenet bankacılığı ve mobil imza gibi yöntemleri kullanmaktır.

-Sisteme giriş yaptıktan sonraki adım ise arama butonuna, 1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama veya Şehit Sorgulama yazılması ve aratılmasıdır.

-Sistem sizi otomatik olarak şehit soğulama ekranına yönlendirecektir. Bu ekranın açılmasının ardından şehit sorgulama formu doldurulmalıdır. İsim, soyadı, doğulan ilçe ve güvenlik kodu doğrulanması zorunlu kısımlardır.

-Tüm bu işlemleri bitirmeniz ve sorgulamanızın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi durumunda bilgileri girilen kişinin şehit olması durumunda bilgileri sistem üzerinden sizinle paylaşılır.

E-Devlet Sistemi Üzerinden Sorgulaması Yapılabilecek Olan Savaşlar Hangileridir?

1853 yılı ile1928 yılı arasında geçmiş olan savaşlarda şehit olanların sorgulamaları yapılabilir. İşte bu tarihler arasında şehit olanların katılmış olabilecekleri savaşlar şöyledir;

-1853-1856 yılları arasında geçmiş olan Kırım Savaşı şehitleri sorgulanabilir.

-1877-1878 (93 Harbi) arasında geçmiş olan Osmanlı Rus Savaşı’nda şehit düşmüş vatandaşların sorgulaması yapılabilir.

-1897 yılında gerçekleşmiş olan Osmanlı-Yunan Savaşı’nda, şehit düşmüş olanlar sorgulanabilir.

-1911 tarihindeki Trablusgarp Savaşı’nda şehit düşmüş olanların bilgileri görülebilir.

-1912-1913 yılları arasında geçmiş olan Balkan Savaşı’nda şehit düşenler sorgulanabilir.

-1914-1918 tarihleri arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı’nda şehit olanlar sorgulanabilir.

-1919-1922 yıllarında gerçekleşen Kurtuluş Savaşı’nda, şehit olmuş olan yakınların sorgulamasını yapılabilir.

Milli Savunma Bakanlığı Aracılığı İle Şehit Listesine Nasıl Erişilebilmektedir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından kendi intenet sitesi üzerinden listelemiş olduğu, şehit listelerine erişmeniz, eğer bilgileriniz uygunsa sisteme giriş yapmanız ve açılan sayfada Şehit Bilgi Kapısı butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Açılan şehit sorgulama ekranında bir takım bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bu bilgiler;

-Şehidin TC. kimlik numarası

-Sicil numarası

-Adı

-Soyadı

-Baba adı

Anne adı

-Lakabı

-Doğum tarihi

-Memleketi (il, ilçe ve mahalle/köy)

-Şehit düştüğü savaş

-Statüsü (subay, astsubay, memur, işçi, er veya erbaş)

-Sınıfı (acemi, arabacı, jandarma, yazıcı, çarkçı ve öğretmen gibi sınıflar)

-Rütbesi (yüzbaşı, binbaşı, üsteğmen, albay, yarbay gibi rütbeler)

Bu bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girildikten sonra ekranda göreceğiniz doğrulama kodunun yazılması gerekir. Bunun ardından ise şehidimi ara butonuna tıklanmalıdır. Sistemde, girmiş olduğunuz bilgilere uygun şehit kaydı bulunuyorsa eşleşen şehitlerimiz listelenmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı Şehit Yakını Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şehit yakını başvurusunda bulunabilmek için öncelikli olarak şehidin Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden sorgulanması gerekmektedir. Bu işlemin ardından şehidin adının yan tarafında yeşil bir ok işareti görünür. Bu ok işaretine tıklandıktan sonra şehit yakını başvuru ekranı açılır. Açılan sayfada; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, telefon numarası 1, telefon numarası 2, e-posta adresi, sabit adresi ve açıklama kısmının doldurulması zorunludur. Bu zorunlu kısımlar doldurulduktan sonra ise başvuru kaydet butonuna tıklanması gerekir.

Milli Savunma Bakanlığı Şehit Yakını Başvuru Durumu Nasıl Öğrenilir?

Yapmış olduğunuz şehit yakını başvurusunun durumunun sorgulanabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar şöyledir;

-Milli Savunma bakanlığının sitesinden Şehit kapısı kısmına girin.

-Açılan sayfaya T.C. kimlik numarası ve doğrulama kodu bilgileriniz yazın.

-Ardından başvuru ara butonuna tıklayın.

-Yapmış olduğunuz bir başvurunun bulunması halinde, başvuru bilgileri kısmında bu başvuruya ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.