E-Devlet ile THY bilet sorgulama nasıl yapılır?

Türk Hava Yolları’ndan uçak bileti alan kişiler bilet sorgulamalarını farklı yöntemlerle yapabilir. THY’den bilet alan kişiler sorgulama için THY’nin resmi intenet sitesini, e-Devlet sistemini ya da THY Müşteri hizmetlerini tercih edebilir.

İntenet Üzerinden THY Bilet Sorgulama

İntenet üzerinden THY bilet sorgulaması yapmak için https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/rezervasyonu-yonet/ adresine girilebilir. Sorgulama işlemine devam etmek için PNR kodunun girilmesi gerekir. Bu ekran üzerinden bilet alan kişinin soyadının da sisteme girilerek “Bilet Yönetimi” seçeneğine tıklanmalıdır. Bu seçeneğe basılmasının ardından bilete dair detaylar görüntülenecektir.

E-devlet Üzerinden THY Bilet Sorgulaması

Türk Hava Yolları’ndan bilet alan kişiler e-Devlet sistemini kullanarak da sorgulama yapabilir. İlk olarak TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılması gerekir. Giriş yapıldıktan sonra “Kurumlar” bölümünden “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü” seçeneğine girilmelidir.

Bu ekrandan “Uçuş Bileti Sorgulama” hizmetine giriş yapıldıktan sonra havalimanı seçimi, hat seçimi ve uçul seçimi yapılmalıdır.

THY bileti alan kişiler https://www.turkiye.gov.tr/dhmi-ucus-bilgileri-sorgulama adresinden bilet sorgulaması yapabilir.

THY Bilet PNR Numarası

Türk Hava Yolları’ndan bilet alan kişiler sorgulama yapmak için PNR numarasını girmek zorundadır. PNR kodu sayı ve harflerden oluşan 6 haneli bir koddur. Bu kod intenet üzerinden bilet satın alınırsa müşterilere sağlanmaktadır.

İntenet üzerinden THY bilet sorgulaması için kullanılabilecek diğer numara bilet numarasıdır. Bilet numarası biletin en altında yer alan 13 karakterli bir numaradır. THY’nin bilet numaraları 235 ile başlamaktadır. Bu numara sayesinde bilet sorgulaması yapılabilir.

PNR kodunun açılımı Pessenger Name Record şeklindedir. PNR numarasının kullanılabileceği alanlar şunlardır:

- Bilet sorgulama işlemi

- Bilet satın alma işlemi

- Bilet çıktısı alma işlemi

- Bilet iptali işlemi

- Bilet bilgilerine ulaşma işlemi

Bu bilgiler sayesinde alınan bilete dair bütün detaylar öğrenilebilmektedir.

THY Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Türk Hava Yolları’nın müşteri hizmetleri üzerinden bilet sorgulaması yapılabilmektedir. Ayrıca müşteri hizmetleri üzerinden rezervasyon da yapılmaktadır. Türk Hava Yolları’nın müşteri hizmetleri numaraları 444 0 859 ve 0 850 333 08 49’dur.

Ayrıca Türk Hava Yolları işitme engelli insanlara daha güzel hizmet vermek için görüntülü çağrı merkezi hizmeti vermektedir. Bu hizmet için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/bize-ulasin/ adresine giriş yapılmalıdır.