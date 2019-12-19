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e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı!

Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından Antalya'da düzenlenmiş olan 4. Kamu Bilişim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı olan Ali Taha Koç, e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı.

19 Aralık 2019 Perşembe 21:43
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı!

Cumhurbaşkanlığına ait olan Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığını yapan Ali Taha Koç, Kamu Bilişimcileri Deneği tarafından Antalya da gerçekleştirilen Anadolu Ajansı (AA) global iletişim ortaklığı yaptığı “4. Kamu Bilişim Zirvesi”nde AA da görev alan muhabire 2008 senesinde başlatılmış olan e-Devlet sisteminin ne kadar gelişimini verimliliğini maliyet düşürme ve tasarruf ettiğinin altını çizdi.

e-Devlet sisteminin kolaylıklarının birisi ise ana yapısı kağıttan oluşan sistemlerin aksine verimliliğin yüksek seviyelerine çıkmasını amaçladıklarını belirten Koç, kağıt alt yapısını kullanan e-Devlet kanalı ile elektronik ortamlardan insanlara bildirilmesi insan gücüne olan ihtiyacın azaldığını söyledi.

Bu sebep ile beraber mevcut çalışan sayısının azalması yürütülmesi ve bu sebep ile işletme maliyetlerinin azalmasını amaçlayan Koç vatandaşların da e-Devlet kapsından günün her saatinde herhangi bir kuruma gitmeden hizmetlerini alabileceğini vurguladı.

Bu halde ciddi zaman tasarrufu sağladığını belirten Koç e-Devletin işletmeler ila vatandaşlar arasında daha iyi bir biçimde iletişim kurduğunu kaydetti.

“e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmet sunulmakta”

e-Devletin kamu kurumları ila vatandaşların arasında ilişkiyi güçlendirdiği ve sadeleştirmek amacı ile e-Devlet sisteminin geliştirildiği belirten Koç, sistemin varlığı ile beraber kişilere ait olan verileri daha hızlı ve anlık olarak takip etme şanslarını olduğunu söyledi.

Koç, e-Devlet kullanıcı sayısının 2008 senesinde 6990 kişi olduğunu söyleyerek;

"e-Devlet kullanıcı sayısı 44 milyon 585 bin 564 kişiye ulaştı. 2008 yılında 5 bin 747 olan giriş sayısı da bu yıl 1 milyar 9 milyon 512 bine ulaştı. Her yıl bu sayılar artıyor. e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmet sunulmakta. Bunların 2 bin 535'i devlet kurumu hizmetleri, 2 bin 88'i belediye hizmetleri, 396'sı özel kurum hizmetleri, 54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 944 yeni hizmet e-Devlet kapısına entegre edildi. Kamu hizmetlerinin e-Devlet kapısına entegre edilmesi çalışmaları devam etmektedir." 

En fazla kullanılan kurum Sosyal Güvenlik kurumu

e-Devlet sisteminde en çok kullanılan kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olduğunu belirten Koç, "Kullanıcılarımız e-Devlet üzerinden 234 milyon 641 bin kere 4A hizmet dökümü, 143 milyon 847 bin kere dava dosyası sorgulaması, 121 milyon 542 kez vergi borcu sorgulaması, 70 milyon 535 bin kez mobil hat sorgulaması yaptı ayrıca SGK tescil ve hizmet dökümü, araç plakasına yazılan ceza sorgulaması, e-bordro hizmeti, icra dosyası sorgulaması, tapu bilgileri sorgulaması, yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması da en fazla tercih edilen hizmetlerden oldu."  Şeklinde ifade etti.

Son Güncelleme: 19.12.2019 23:02
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