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E-Devlet seyehat izin belgesi nereden, nasıl alınır?

Korona virüs salgının ülkemizde görülmeye başlamasının ardından hükümet tarafından bazı önemli önlemler alındı. Devletin almış olduğu tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi olan şehir dışına çıkma yasağı kararının alınmasından sonra şehir dışına çıkmak zorunda olan vatandaşlar E-Devlet seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Sorusunu merak etmeye başladı. İşte seyahat izninin alınmasına dair tüm ayrıntıları.

03 Mayıs 2020 Pazar 14:21
E-Devlet seyehat izin belgesi nereden, nasıl alınır?

E-devlet üzerinden seyahat belgesi nasıl alınır? İzin belgesi almak için neler yapılmalı? Başvuru işlemleri nelerdir? E-devlet seyahat izni belgesine başvuru ülke genelinde karayolu ve havayolu ile birlikte yolculukların tümü yasak hale geldi. Mecbur olunan zamanlarda çıkılabilen seyahatler için seyahat belgesinin alınması gerekmektedir. İçişleri bakanlığına bağlı olan Mülki İdare Amirliği tarafından bu belge temin edilmekte. Kaymakamlık veya Valilik üzerinden izin belgenizi alabilme veya e-devlet sistemi üzerinden bu belgeyi alma fırsatınız bulunmaktadır.

E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır?

İlk olarak turkiye.gov.tr linkine girmeniz gerekmektedir. Ardından ekrana gelecek sayfanın üst kısmında bulunan arama bölümüne seyahat veya seyahat izin yazarak karşımıza çıkan e-başvuru içişleri bakanlığı bölümüne tıklayalım.

Sonrasında önceden bir başvurunuz bulunmamaktadır uyarısı geliyor ve yeni başvuru kısmını seçiyoruz.

Bu kısma geldiğimiz anda başvuru türü seçeneği gelecek başvuru türü seçeneğinde seyahat izin işlemleri tıklamanız gerekiyor hemen alt başvuru türü gelecek karayoluyla seyahat izni istiyorsunuz.

Kara yoluyla seçeneğini seçtikten sonra alt bölümdeki  başvuru türü yerinden istediğiniz kendi bağlı olduğunuz valiliği seçmelisiniz.

Yaşadığınız bölgedeki valilikleri seçmelisiniz. Bunun nedeni çıkış yapacağınız yeri valiliğine bir dilekçe iletmeniz gerekmektedir.

Mesela İstanbul valiliğini seçtiğim zaman kendime ait bilgilerimi yazmış olduğum bölümde düzeltmeniz gereken bir bölüm varsa o bilgileri başvurulacak olan taşra teşkilatı ekranı çıkıyor ardından siz bağlı olduğunuz kaymakamlığı seçmelisiniz. Valiliğe direkt olarak bir başvuruda bulunmak istisnai bir durum söz konusu olmazsa kaymakamlığımıza seçmeniz gerekmektedir. Ardından konuya seyahat izin olarak doldurabilirsiniz.

Ardından ise normal başvuru yazısını Word belgesi doldurur gibi doldurmalısınız.

Karşınıza çıkacak sayfada hane halkı sorusuna en az biri veya hiç kimse yoksa iletişim kurulabilecek bir kişinin t.c. kimlik numarası ve ad soyadı telefon numarası tarzı bilgilerini girerek, neden bu belgeyi almak için başvurduğunuzu yazmanız gerekmekte ve ekranda kalacak yerim yok veya sağlık sıkıntıları yüzünden ölüm sebebi veya ağır hastalık sebebiyle gibi maddeleri doldurabilir ve dosyanıza ekleyebilirsiniz.

Tüm bu işlemleri doldurmanızın ardından 4 yazan bölüme evet yazarak başvurma işleminizi yapabilirsiniz. Seyahat izin belgesi alma işlemi işte bu şekilde yapılabilmekte. İşleminizi bitirdiğiniz zaman kaymakamlık tarafından başvurunuzun onaylanıp, onaylanmadığı ile ilgili bir mesaj gelerek sizi bilgilendirecek.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 14:21
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