E-Devlet şifresi olmadan SGK hizmet sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

SGK hizmet sorgulamasında bulunmak için SGK kurumunun intenet sitesinden veya e-devlet sitesi üzerinden kullanılabilir. İntenet’ten SGK hizmet sorgulama işlemini yapmak isteyen kişiler isteklerine göre SGK müdürlüklerine başvuru yaparak konu hakkında bilgi sahibi olabilirler.

SKG hizmet sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

SGK hizmet sorgulama işleminin gerçekleşebilmesi için SGK ‘nın resmi intenet sitesine veya e-devlet sistemine girilmelidir. İntenet üzerinden SGK hizmet sorgulama işleminin yapılabileceği gibi hizmet sorgulaması işlemlerini yapmak isteyen kişiler de SGK müdürlüklerine başvurarak ilgili konuda bilgi alabilir.

SKG hizmet sorgulama

SGK hizmet sorgulama işleminin sonrasında başvuru yapan kişilerin elde edeceği bilgiler şu şekildedir:

Hizmet sorgulaması yapan kişiye ait temel bilgiler,

Hizmet sorgulaması yapan kişinin iş hayatı süresinde toplam kaç gün çalıştığı,

Hizmet sorgulaması yapan kişinin sigorta priminin kaç TL üzerinden ne kadar süre boyunca yatırıldığı,

Hizmet sorgulaması yapan kişinin emeklilik hakkını elde etmesine ne kadar zaman kaldığı yani ne zaman emekli olabileceği bilgisini öğrenebilir.

SGK hizmet sorgulama basamakları

SSK işlem sorgulamaları için çoğunlukla SGK hizmet sonuçlarını gösteren evrak alınır. Bu nedenle yapılması gereken işlemler şunlardır:

İlk önce www.turkiye.gov.tr intenet adresi üzerinden e-devlet ana sayfasına giriş yapılır.

E-devlet ana sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile siteye giriş yapılır.

Ekranda açılan sayfadan ‘’E-Hizmetler’’ yazısına tıklanır.

‘’E-Hizmetler’’ başlığından ‘’Kurumlar’’ yazısı seçilir.

Daha sonra ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu’’ yazısı seçilir.

Ekranda açılan pencereden başvuru sahibi kendi çalışma şartlarına bağlı olarak SSK (4A) , BAĞKUR (4B) veya (4C) Emekli Sandığı butonlarından birine tıklar.

Bu aşamadan sonra açılan sayfada yer alan bilgiler şunlardır:

Başvuru sahibinin ilk işe başlama tarihi,

Başvuru sahibinin emeklilik tarihi,

Başvuru sahibinin toplam çalıştığı süre öğrenilir.

E-Devlet şifresi kullanmadan SGK hizmet sorgulama

Kişinin E-devlet şifresi bulunmuyorsa, başvuruda bulunabilmek için yapılacak bir diğer yol ise intenet bankacılığı işlemidir. İntenet bankacılığı sayesinde e-devlet sistemine geçiş ile SGK hizmet sorgulama işlemleri için yapabilmek için başvurulacak anlaşmalı bankalar şunlardır:

Akbank,

Albaraka,

Ziraat Bankası,

Türkiye İş bankası

Anadolu bank,

Denizbank,

Halkbank,

Finansbank,

Şekedrbank,

ING Bank,

TEB,

Enpara.com

Garanti Bankasıdır

SGK hizmet sorgulama intenet adresi

SGK hizmet sorgulama işleminde uygulanabilecek bir diğer adres ise:

Bu adrese giriş sağlanarak başvuru yapacak olan kişi SGK hizmet sorgulama işlemiyle e-devlet sisteminden çalışma geçmişine bakarak, tüm resmi evraklara ulaşabilmektedir.

E-SGM üzerinden SGK hizmet sorgulama

E-SGM sistemi üzerinden SGK hizmeti sorgulama işlemi için e-devlet sistemine şifreyle birlikte giriş yapmaya gerek yoktur. Bu yolla birlikte SGK hizmet sorgulama işlemi gerçekleştirilirken, E-SGM aracılığıyla gereken bilgiler şu şekildedir:

Başvuru sahibinin TC Kimlik numarası,

Başvuru sahibinin cilt numarası,

Başvuru sahibinin doğum yaeri,

Başvuru sahibinin doğum tarihi vb. kişisel bilgilerdir.

Tüm bu bilgilerin tam ve doğru olarak yazılmasının ardından karşınıza istediğiniz bilgiler çıkacaktır. E-SGM web sitesinden giriş sağlanarak elde edilecek bilgiler şu şekildedir:

SGK hizmet dökümü bilgisi,

BAĞKUR borç,

Başvuru sahibinin işe giriş tarihi,

Provizyon sorgulama,

Emeklilik yaşı,

SGK prim gün sayısı

Prim sorgulaması,

Emekli olmak iiçin yatması gereken prim gün sayısı bilgileridir.

TC kimlik numarası ile SGK hizmet sorgulama

T.C kimlik numarası ile birlikte Sgk hizmet sorgulama işlemi gerçekleştirebilmek için TC kimlik numarası tek başına yeterli değildir. Yukarıda yazdığımız gibi ya e-SGM sistemine girilerek, kişisel bilgilerin yazılması sonucunda veya TC kimlik numarasının dışında e-devlet şifresi ile birlikte e-devlet sistemine giril yapılabilmektedir. Bu işlemin ardından kişi istediği bilgilere erişebilir.

SGK hizmet sorgulaması işlemi için intenet üzerinden online bir şekilde bilgi elde etmek isteniyorsa gerçekleştirebilecek tüm işlemler bunlar olup, ilgili konu hizmet sorgulamasında geniş bilgiler ile bir şekilde veya özel şartların bulunması sonucunda SGK şubelerine başvuru yapmak daha yararlı olacaktır.

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