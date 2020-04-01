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E-devlet'te bir yeni uygulama daha hayata geçti! Dernek üyelikleri sorgulanabilecek

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü,yapmış olduğu açıklamada vatandaşların artık e-devlet üzeriden dernek sorgulama işlemlerini yapabileceklerini duyurdu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:44
E-devlet'te bir yeni uygulama daha hayata geçti! Dernek üyelikleri sorgulanabilecek

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 26 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Dernekler Kanunu'nun 23'üncü maddesinde değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

Değişiklikle, derneklere, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin kimlik bilgilerinin, kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 gün içinde il/ilçe sivil toplumla ilişkiler birimlerine bildirme yükümlülüğü getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu değişiklikle beraber, vatandaşlarımız derneklere üye olup olmadıklarını, istifa ettilerse istifalarının işleme konulup konulmadığını e-Devlet Kapısı İçişleri Bakanlığı e-Hizmet alanından sorgulayabilecek. Böylece dernek üyelerinin istifa etmiş olduğu halde dernek yönetiminin istifasını işleme koymamasından kaynaklanan geçmiş dönemde yaşanan birçok hukuki problem ve mağduriyet anında giderilebilecek. Sivil toplum kuruluşlarının genel kurullarında yaşanan rekabetler nedeniyle istifa etmediği halde istifası bildirilerek üyelikten düşürülenler, üyeliklerini takip avantajı elde edebilecekler.

Adlarında Türk ve Türkiye kelimesi gibi izne tabi kelime kullanmak ve kamu yararı statüsü almak için başvuracak derneklerin bu hakkı elde edip edemeyeceği ve böyle bir yükümlülüğü taşıyıp taşıyamayacaklarına ilişkin kararlar etkin verilebilecek. Kamu kurumlarının görev alanları çerçevesinde oluşturulan kurullarına katılacak, en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşları kısa bir süre içinde belirlenebilecektir. Yine aynı Kanun ile Dernekler Kanunu'na eklenen Ek Madde 2 ile derneklerin her türlü iş ve işlemleri elektronik ortamda yapılabilecektir. Bu düzenlemeye istinaden siyasi partiler ve sendikalarda olduğu gibi e-Devlet Kapısı üzerinden dernek üyeliğinden istifa edilebilmesi imkanı kısa bir süre içerisinde hizmete sunulacaktır." denildi

Açıklamada, Dernekler Yönetmeliği'nde yapılacak düzenlemelerle, dernek kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, defterlerinin tutulmasına ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

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Son Güncelleme: 01.04.2020 12:51
Anahtar Kelimeler:
E DevletDernek üyeliği
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