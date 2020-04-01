E-devlet'te bir yeni uygulama daha hayata geçti! Dernek üyelikleri sorgulanabilecek

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 26 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Dernekler Kanunu'nun 23'üncü maddesinde değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.
Değişiklikle, derneklere, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin kimlik bilgilerinin, kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 gün içinde il/ilçe sivil toplumla ilişkiler birimlerine bildirme yükümlülüğü getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu değişiklikle beraber, vatandaşlarımız derneklere üye olup olmadıklarını, istifa ettilerse istifalarının işleme konulup konulmadığını e-Devlet Kapısı İçişleri Bakanlığı e-Hizmet alanından sorgulayabilecek. Böylece dernek üyelerinin istifa etmiş olduğu halde dernek yönetiminin istifasını işleme koymamasından kaynaklanan geçmiş dönemde yaşanan birçok hukuki problem ve mağduriyet anında giderilebilecek. Sivil toplum kuruluşlarının genel kurullarında yaşanan rekabetler nedeniyle istifa etmediği halde istifası bildirilerek üyelikten düşürülenler, üyeliklerini takip avantajı elde edebilecekler.
Açıklamada, Dernekler Yönetmeliği'nde yapılacak düzenlemelerle, dernek kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, defterlerinin tutulmasına ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebileceği vurgulandı.