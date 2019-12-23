E-devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri nasıl yapılır? Online trafik cezası sorgulama ve ödeme

Trafikteki araçların uyması gereken bazı kurallar vardır ve bu kurallar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Karayollarında mobese ile EDS kayıt sistemi oldukça fazla bulunmakta aynı zamanda radar ile trafik polisi kontrolleri de sık sık kontrollerini yapmaktadır. Bu kontrollere bakılarak, sürücülerin yapmış olduğu hata belirlenir ve bu hatalarının sonucunda belirli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar, trafikte yapılan hatanın durumuna göre çeşitlilik gösterebilir ve verilen para cezasının miktarını değişebilmektedir. Trafik cezalarınız miktarını intenet sitelerinden öğrenebildiğiniz gibi cezalı vatandaşlara tebliğ yoluyla da iletilmektedir. Trafik cezası sorgulaması ve ödemesi işlemleri birkaç farkı yolla yapılabilir.

TRAFİK CEZALARI HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafınca, trafikte yapılmaması gereken hareketler, hatalar belirlenmiş, bu hatalara uymayanlar ve aşanlara yaptırım kesinleştirilmiştir. Bu hata olarak bilinen suçlardan bazıları, yasak yere park etme, hız limitini aşma, emniyet kemeri takmama tarzı konular sebebiyle sürücülere para cezası kesilebilir buna bağlı olarak daha yüksek boyutta hata yapıldığı vakit vatandaşın sürücü belgesine el konulması veya hapis cezası verilmesi gibi yüksek yaptırımlar da söz konusu olabilir. Belirlenen cezalar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde detaylarıyla görülebilir.

TRAFİK CEZASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sürücünün trafikte herhangi bir hata yapması ve bu hatanın polis tarafından fark edilip , sürücünün aracını durdurulması halinde ceza polis memurları tarafından direkt olarak kesilmekte ve sürücüye cezanın makbuzu verilmektedir. Bunun dışında diğer türlü ceza yazım sistemi ise, radarlar tarafından veya elektronik denetleme sistemi (EDS) ile belirlenen hatalı sürücülerin, araçlarının plakalarına cezaları yazılmaktadır. Böyle bir durum yaşandığında ise sürücünün ikamet ettiği adrese, borcunun ödenmesine dair bir tebliğ gönderilir ve sürücüye bu şekilde borcu bildirilir. Her türlü konuda yapıldığı gibi bu konuda da intenet üzerinden vatandaşlar trafik cezası sorgulamalarını yapabilir. Sadece plaka yazılarak, trafik cezası sorgulaması yapılamaz. Çünkü herkesin istediği aracın trafik cezasına bakabilme durumunu beraberinde getirir ve kişisel gizliliğin korunmamasını sağlar.Eds trafik cezası sorgulama, radar cezası veya kişi üzerindeki kayıtlı araç cezalarını sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilir.

Hakkınızda herhangi bir trafik cezası tutanağı olup olmadığını e-Devlet aracılığıyla öğrenmek için öncelikle aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayın.

Bu sayfada bulunan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıkladıktan sonra, sistem sizi e-Devlet giriş ekranına yönlendirecek.

Size özel şifreniz ile ya da mobil imza, intenet bankacılığı, e-imza ve T.C. kimlik kartı seçeneklerinden birini kullanarak sisteme giriş yapın. Karşınıza çıkan ekranda hakkınızda düzenlenmiş olan cezalar yazacaktır. Hakkınızda düzenlenmiş bir ceza tutanağı yok ise kısa bir bilgilendirme yazısını ekranda görüntüleyeceksiniz.

Eğer ceza var ise “Detay” sekmesine tıklayarak cezaya dair tüm ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Cezayı nerede ve hangi saatte işlediğiniz ile cezanın dahil olduğu kapsam maddesi bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca trafik cezalarını sorgulamak isteyenlerin yapabileceği bir başka seçenek olan GİB seçeneği de bulunmakta. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sayfasında İnteraktif Vergi Dairesi sekmesiyle sorgulama işlemi yapılabilir. Bu işlem şu şekilde gerçekleşir.

E-Devlet şifrenizle direkt interaktif vergi dairesinden de giriş yapabilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa interaktif vergi dairesine kayıt olup giriş yapabilirsiniz. Plakanıza yazılan cezaları buradan görebildiğiniz gibi size tebliğ kağıdı ile bildirilen cezaları da “beyanen trafik cezası” sekmesinden elinizdeki tebliğ kağıdındaki ilgili bilgileri girerek sorgulayabilirsiniz.

Karşınıza çıkan ekranda sol menüde bulunan “Ödeme ve Borç İşlemleri” sekmesine tıkladığınızda borçlarınız görüntülenecektir.

Bu seçeneklerin dışında bir başka sorgulama seçeneği ise EGM trafik cezası sorgulama seçeneğidir. Emniyet Müdürlüğünün resmi web sayfasına girilerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle, aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda isim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve doğum yılı bilgilerini girdikten sonra “doğrula” sekmesine tıklayın.

Bilgileri girdikten sonra, karşınıza aşağıdaki ekran çıkacak. Buradan araç plakasına yazılan ceza sorgulama, sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama, tüzel kişi ceza sorgulama ve otoparka çekilen araç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Bunların dışında dileyen vatandaşlar telefon ile sorgulama yapabilir. Bunun için:

Telefonun mesaj bölümüne TPC PLAKANO TESCILTARIHI TCKNO yazıp 1189’a gönderin. T.C. kimlik numarası yerine vergi kimlik numarası bilgisi de yazılabilir. Ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız da TPC AYRINTI yazıp 1189’a gönderin.

TRAFİK CEZASI ÖDEME NASIL YAPTILIR?

İntenet üzerinden borç ödemesi hakkında çeşitli seçenekleri vardır. Beyanlı trafik cezaları bulunan kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığın’nın web sitesine girerek sorgulamalarını yapabiirler. Bu cezanın da sadece aracın plakasını yazarak ödenebilmesi mümkündür. E-Devlet sistemine girilip, ödeme sekmesine tıklanılarak, ödeme sayfasına yönlendirilir.

Trafik cezası sorgulama için e-Devlet sistemine giriş yapıldığında, ilk görüntüleme sayfasında bulunan “Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme” sekmesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesine yönlendirme yapılmaktadır. Buradan trafik cezası ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet şifrenizle interaktif vergi dairesinden direkt giriş yapabilirsiniz. Bunun için aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayın. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa İnteraktif Vergi Dairesi’ne kayıt olup giriş yapabilirsiniz. Plakanıza yazılan cezaları buradan ödeyebileceğiniz gibi size tebliğ kağıdı ile bildirilen cezaları da “beyanen trafik cezası” sekmesinden, elinizdeki tebliğ kağıdındaki ilgili bilgileri girerek ödeyebilirsiniz. Bu sayfadan kredi kartı ile trafik cezası ödeme yapılabildiği gibi ödeme için banka kartı da kullanılabilir. Ancak, İnteraktif Vergi Dairesi trafik cezası ödeme işlemleri 22:00-02:00 saatleri arasında gerçekleştirilememektedir.

TRAFİK CEZASI HANGİ BANKALARA ÖDENİR?

Elden ödemenin dışında elden ödeme ile de ceza ödemeleri yapılabilir. Banka şubelerine gidilip T.C. numarası ile trafik cezaları ödenebilir. Başkasının trafik cezası da bu şekilde ödenebilmektedir. Bahsettiğimiz ödeme işlemini gerçekleştirebilmek için belirlenmiş bankalardan işlem yapılmalıdır. Bu banka isimleri, Gelir İdaresinin resmi web sitesinde mevcuttur.

Bankadan ödeme seçeneği dışında akıllara takılan bir başka soru da “Trafik cezası nereye ödenir?” sorusudur. PTT şubelerinden, aynı şekilde T.C. kimlik numaranızı belirttiğiniz taktirde işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerinden de bu işlem yapılabilmektedir.

TRAFİK CEZASI TEBLİĞ SÜRESİ NE KADARDIR?

Trafik cezaları düzenlendiği tarihten itibareni 3 ile 7 gün arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sistemine düşer ve adrese bizzat tebliğ gönderilmesi için gerekli olan süres ise 10 ile 30 gün arasında değişiklik gösterebilir. Teslim anında şayet evde kimse yoksa, ceza tebligat olarak gönderilmektedir. Park cezası kesilmesi durumlarında da ortalama olarak ceza 15 gün içerisinde adrese tebliğ edilir. Bu noktada akıllara “Zabıtanın kestiği trafik cezaları nereye ödenir?” sorusu gelir. Zabıtalar, yanlış park durumlarında anında araca ceza yazabilirler. Bu ceza ise e-devlet üzerinden ödenebildiği gibi elden T.C. numarası ile de ödenebilmektedir.

TEBLİĞ EDİLMEYEN TRAFİK CEZALARI NASIL ÖDENİR?

Tebliği gelmeyen trafik cezaları, intenet üzerinden yani Emniyet Genel Müdürlüğünün ve e-devlet sistemine girilerek görülebilir. Ancak, İnteraktif Vergi Dairesi’nden beyanlı ödeme işlemi gerçekleştirilemez. Çünkü bu durumda, tebliğ edilmiş cezalarda belirtilen bilgi sistemine girilmesi istenir.

RADAR CEZASI E-DEVLETE NE ZAMAN DÜŞER?

Trafik Cezaları E-Devlet sistemine, ancak cezasnın kesildiği tarihten 3-7 gün içerisinde düşer.

TRAFİK CEZASI 15 GÜN İÇERİSİNDE ÖDENİRSE NE KADAR İNDİRİM OLUR?

Vatandaşların mevcut olan, trafik cezalarını erken ödemeleri durumundaki indirimden faydalanabilmeleri için öncelikle alınan tarihi: cezanın kesildiği tarih değil sürücüye tebliiğ edildiği tarihtir. Eğer ceza trafik polisleri tarafından belirlenip kesilmişse bu durumda cezanın tahinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse ceza %25 indirimli olarak ödenebilir. Cezanın plakaya kesildiği durumlarda ise sürücünün sistemde belirli olan ikametgah adresine, tebliğ kağıdı gönderilir ve cezanın, verilen bu tebliğ itibarıyla başlayan 15 gün içinde ödenmesi halinde de yine aynı şekilde %25 oranla indirim hakkı kazanılır. Kısacası trafik cezasının indiriminden faydalanabilmek için, kişiye kesilen cezanın 15 gün, plakaya kesilen cezalar için ise tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

Bundan farklı olarak, trafik cezalarını taksitlendirme avantajı da bulunmaktadır. Eğer ceza, indirimli ödenebilecek 15 günlük süreden sonraki 15 gün içinde ödenmişse, 4 taksit imkanından faydalanıla bilinir. Fakat bunun için cezanın tebliğinden 30 gün içinde, kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesine giderek cezasını ödemesi gerekmektedir.

TRAFİK CEZASI ÖDENMEZSE NE OLUR?

Trafik cezalarının kesildiği ilk 1 ay içinde ödenmediği durumlarda ceza bedelinde %5 oranında artış olur. Yani cezanın ödenmediği her geçen ayda cezanın asıl miktarına ekleme olur. Bu arada trafik cezalarının affedilmesi ya da iptal edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir. Ancak bazı durumlarda, ödenmeyen cezaların bir an evvel ödenmesini sağlamak için faiz affından yararlanmak mümkündür. Bu durum, Gelir İdaresi Başkanlığı’ınca değerlendirilerek bir sonuca kavuşturulur ve cezanın sahibi olan vatandaşlara resmi olarak duyurulur. Fakat cezanın erken ödenmesi ile elde edilen %25 indirim imkanının dışında hiçbir durumda trafik cezasının peşin ödeme indirimi ile ilgili bir indirim söz konusu değildir.

TRAFİK CEZASI OLAN KİŞİ ARAÇ SATABİLİR Mİ?

Trafik cezası bulunan kişiler hiçbir şekilde araç satım işlemi yapamaz. Bu yüzden, satış yapılacaksa araç sorgulama işlemi kesinlikle yapılmalıdır. Araç satışı gerçekleştirilirken noterdeki işlemler sırasında aracın borcu sorgulanır ve borcu bulunuyorsa satış yapılamaz.

TRAFİK CEZASI OLAN ARAÇ MUAYENEDEN GEÇER Mİ?

Trafik cezası da dahil olmak üzere herhangi bir başka borcu bulunan araçlar TÜVTÜRK’ün istasyonlarından muayene için kabul edilmez. Muayeene işleminin gerçekleşebilmesi için bulunan büyün trafik cezalarının ödenmiş olması gerekir.

TRAFİK CEZASI İTİRAZ İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Trafik denetlemeleri sırasında bir ceza bizzat kişiye uygulanarak, tarafınıza elden tebliğ geldiyse, trafik ceza işlemi, gıybınıza teslim edilip, bulunan adresinize ceza tebligatı geldi ise, gıybınızda kesilen ceza, tarafınıza 10 gün içinde tebliğ edilmedi ise bu cezaların usulüne uygun olmadığını ve bu hatayı sizin yapmadığınızı yani itiraz hakkınız olduğu düşündüğünüz durumlarda durumu yargıya taşıyabilirsiniz. Trafik cezalarında itirazın gerçekleşebilmesi için ilk olarak Karayolları Trafik Kanunu’ndaki belirtilen maddelerin gözden geçirilmesi gereklidir:

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

Para cezaları, yetkili memurlar tarafından derhal tahsil edilir. Para cezaları derhal tahsil olunamadığı takdirde; “ceza tutanağı” tanzim edilir ve bir sureti kuruma 7 iş günü içerisinde gönderilir.

Madde 115- Ödeme, derhal yapılmadığı takdirde; para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gerekir.

Bir ay(30 gün) içerisinde ödenmeyen cezalar için, her ay % 5 faiz uygulanır. Bu suretle bulunacak tutar, cezanın iki(2) katını geçemez. Bu para cezaları, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde bulunan Sayman mutemetleri ile mal sandıklarına ya da yetkili kılınmış personele ödenebileceği gibi, banka veya PTT aracılığı ile de ödenebilir.

*Mahkemelerce verilerek sadece hafif para cezalarına dair olan hükümler, kesindir.

Madde 116- Trafiği tehlikeye düşürecek, trafiğe engel olacak şekilde veya park etmenin yasak olduğu yerlerde park etmiş araçlara ya da trafik kural ve yasaklarına aykırı davrandığı belirlenmiş olan, karayolları ağırlık kontrolü yapılan mahallerde işaret, ışık, ses ya da görevlilerin ikazına aldırış etmeden tartı sistemine girmeyip seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına bağlı olarak ceza ya da suç tutanağı düzenlenir.

Trafik kaydında araç sahibi olduğu belirlenen kişiye, cezayı ödemesi için posta yolu ile tebligat yapılır; bu şekilde tebliğ edilmesi mümkün olmayan tutanaklar, ilgili tahsil dairesinin ilan asılan yerlerinde liste halinde ilan edilir ve ilanın verildiği tarihi takip eden 30. gün tebligat yapılmış sayılır.

Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği

Madde 10- b) Tutanağın tebligat işlemlerine, ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren 10(on) iş günü içerisinde başlanarak; araç sahibine posta yolu ile tebligat yapılır.

Başvuru yolu

Madde 16- (1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı’na karşı, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz etmek için başvurulabilir. Bu süre içinde başvuru yapılmaz ise idari para cezası kesinleşmiş olur.

Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği’nin 10. maddesinde açıkça belirtildiği gibi, kişi gıyabında kesilen veya elden teslim alınmayan tebliğler; 10 gün içerisinde kişiye tebliğ edilmelidir. Gıyapta kesilen trafik cezaları, bu 10 gün içerisinde nüfusa kayıtlı adresinize tebliğ edilir. İkamet adresinizde bulunup tebligatı teslim aldığınızda, tebligat yapılmış demektir.

PTT yolu ile yapılan tebligat, şayet siz evde yokken gelmiş ise; postacı kapınıza bir not bırakır ve tebligatınızı muhtarlığa teslim eder. Tebliğ tarihi, bu tarihten itibaren işlemeye başlar. Direkt kesilen trafik cezalarında ise ceza tutanağının kesilip size teslim edildiği an itibariyle tebliğ süresi başlamış olur.

Her iki durumda da ilgili yönetmeliğin 16. maddesi gereğince; tebliğ tarihinden itibaren, en geç 15 gün içerisinde ilgili sulh ceza mahkemesine bizzat başvurulabilir. Tebligat zarfının üzerinde, başvurulacak ilgili sulh ceza mahkemesinin hangisi olduğu belirtilir.

Trafik müdürlüğünün yazdığı cezayı 10 gün içerisinde tebliğ etmemiş olması, mahkemelerde cezanın iptal sebebi olarak gösterilmiştir. Siz de yazılan cezanın ilgili sürede tebliğ edilmediği gerekçeniz ile cezaya itiraz edebilirsiniz. Ayrıca radar aracılığı ile kesilen cezalarda; kayıt, görüntü ve resimlerin alınmamış olması da itiraz için bir gerekçe olabilir. Ceza hukukuna göre ortada delil yoksa suç da yoktur. Size gönderilen trafik cezasında kayıt, görüntü veya resim olması muhakkak gereklidir ki cezayı işlediğinize dair bir delil niteliği taşısın.

Eğer trafik cezasına eklenmiş böyle bir belge yoksa ve belirtilen trafik kuralını da ihlal etmediğinizi düşünüyorsanız, itirazınızda haklılığınızı ispat ettiğiniz takdirde itirazınız kabul olur ve ceza ödemek zorunda kalmazsınız.

İtirazınızı Yaparken Gerekli Olan Evraklar Şunlardır:

1) Dava dilekçesi

2) Para cezası karar tutanağının fotokopisi

3) Para cezası karar tutanağı tebligatının fotokopisi

4) Ruhsatınızın fotokopisi

5) Kimlik ve ehliyetinizin fotokopisi

Evraklar, ilgili sulh ceza mahkemesine teslim edilmelidir. İlgili sulh ceza mahkemesinden uzaktaysanız, herhangi bir nöbetçi sulh ceza mahkemesine evraklarınıza teslim edebilirsiniz. Karar, duruşmasız olarak verilir. İtirazınızın sonucu da tebligat yolu ile adresinize gönderilir.