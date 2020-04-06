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E-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? ePTTAVM'de dağıtılan maskelerinin özellikleri

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ePTTAVM'den ücretsiz maske dağıtacağı duyurulmuştu. Bundan sonra ePTTAVM'den değil E-devlet üzeriden dağıtılacak. Peki E-Devlet Ücretsiz Maske Başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar..

06 Nisan 2020 Pazartesi 02:46
E-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? ePTTAVM'de dağıtılan maskelerinin özellikleri

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelge doğrultusunda 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ayrıca toplu bulunulan market, manav gibi yerlerde de maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takma zorunluluğunun gelmesi ile ePTTAVM üzerinden maske dağıtımına başlandı. Kişi başına 5 adet maske verilirken ayrıca maskeler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Başlangıçta ePTTAVM üzerinden yapılan başvurular bundan sonra E-devlet üzerinden yapılacak.  T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak dağıttığı maskeler ePTTAVM üzerinden alınacak olup ailenin diğer üyelerinin bilgilerini girerek onlara da maske temin etmek mümkün. Ayrıca her vatandaşın kişi başına 5 adet maske alma hakkı bulunuyor. Maskeler PTT kargo ile ev adresine gönderiliyor. 

ePTTAVM Maskelerinin Özellikleri:

  • Maskeler tek kullanımlıktır.
  • 3 katlı ve 3 kıvrıma sahiptir.
  • Maskeler hijyen standartlarına uygundur.
  • Gipe lastik kullanılmaktadır.
  • Kullanımı rahat ve yüze uygundur.
  • Non woven kumaş kullanılmıştır.

Maskeler en kısa sürede e-devletten sunulmaya başlanacak.

Son Güncelleme: 06.04.2020 02:46
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