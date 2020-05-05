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e-Devlet üzerinden ikametgah adres değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ikametgah adres değişikliği işlemleri

Adres değişikliği e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. E-devlet üzerinden ikametgah adres değişikliği nasıl yapılır diye soranlar için işte, e-devlet ikametgah adres değişikliği işlemleri…

05 Mayıs 2020 Salı 16:55
e-Devlet üzerinden ikametgah adres değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ikametgah adres değişikliği işlemleri

Adres değişikliği e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. E-Devlet sistemi ile çoğu işlem kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu işlemlerden bir tanesi de adres değişikliğidir. Artık adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmıyor.

E-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır diye soranlar için işte, yanıtı:

  • E-Devlet üzerinden adres değişikliği yapmak için e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Şifrenizin olmaması halinde PTT şubelerinden şifrenizi alabilirsiniz.
  • E-Devlet’in resmi intenet sitesine girin,
  • E-Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile birlikte giriş yapın.
  • Sistem içerisinde yer alan arama butonuna “adres değişikliği” yazın,
  • “Adres Değişikliği Bildirimi” butonuna tıklayın.
  • Adres değişikliğini kimler için yapacağınızı seçeneklerden içerisinden seçin veya yazın.
  • Eski ve yeni adres bilgilerinizi girin.
  • Bu işlemlerin ardından e-Devlet sistemi sizin olduğunuza dair 3 ayrı doğrulama isteyecek. Bu 3 doğrulama yöntemi ise SMS doğrulaması, Elektronik imza ve mobil imza. SMS doğrulaması için e-Devlet sisteminde kişisel telefon numaranızın bulunması gerekiyor. Diğer yöntemler ise telekomünikasyon şirketlerinin sizlere sundukları ücretli hizmetlerdir. Doğrulama yaptıktan kısa bir süre sonra ise adres değişikliği güncellenecektir.

 

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Son Güncelleme: 05.05.2020 16:55
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