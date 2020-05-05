e-Devlet üzerinden ikametgah adres değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ikametgah adres değişikliği işlemleri

Adres değişikliği e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. E-Devlet sistemi ile çoğu işlem kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu işlemlerden bir tanesi de adres değişikliğidir. Artık adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmıyor.

E-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır diye soranlar için işte, yanıtı:

E-Devlet üzerinden adres değişikliği yapmak için e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Şifrenizin olmaması halinde PTT şubelerinden şifrenizi alabilirsiniz.

E-Devlet’in resmi intenet sitesine girin,

E-Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile birlikte giriş yapın.

Sistem içerisinde yer alan arama butonuna “adres değişikliği” yazın,

“Adres Değişikliği Bildirimi” butonuna tıklayın.

Adres değişikliğini kimler için yapacağınızı seçeneklerden içerisinden seçin veya yazın.

Eski ve yeni adres bilgilerinizi girin.

Bu işlemlerin ardından e-Devlet sistemi sizin olduğunuza dair 3 ayrı doğrulama isteyecek. Bu 3 doğrulama yöntemi ise SMS doğrulaması, Elektronik imza ve mobil imza. SMS doğrulaması için e-Devlet sisteminde kişisel telefon numaranızın bulunması gerekiyor. Diğer yöntemler ise telekomünikasyon şirketlerinin sizlere sundukları ücretli hizmetlerdir. Doğrulama yaptıktan kısa bir süre sonra ise adres değişikliği güncellenecektir.

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