E-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvurusu hakkında detaylar

Sosyal devlet anlayışı gereği ülkemizde yardıma muhtaç kişilere yardımlar yapılıyor. Bu yardımlara sosyal yardımlar denir. Sosyal yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlar gerçekleştirir. Bu yardımlara başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılır.

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Devlet tarafından yapılan yardımlardan faydalanmak için öncelikle bu yardımlara başvuru yapılması gerekmektedir. Sosyal yardım başvuruları ilçelerdeki Kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal yardımlaşma bölümünden yapılıyor. Ancak korona virüs salgını nedeniyle başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başlandı.

E-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

İlk olarak sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın.

Ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne giriş yapılır.

Daha sonra bu bölümde yer alan ‘Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama’ kısmına girilir.

Son olarak sorgulama butonuna basarak hangi yardımlara başvuru yapılabileceği öğrenilir. Ekranda yer alan yardımlara başvurabilirsiniz.

Sosyal yardım başvuru ödemeleri nasıl yapılıyor?

Korona virüs salgını sonrası yardım başvurularının e-Devlet üzerinden alınacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı. E-Devlet sisteminde sosyal yardım başvurusu şu şekilde yapılmaktadır:

Sosyal yardımlara başvurmuş ve yardım almaya hak kazanmış kişilere ödemeleri PTT üzerinden yapılır. Ancak korona virüs salgını sonrası bakanlık 3 aşamalı bir ödeme planı hazırladı. Bakanlık 1.000 TL sosyal yardımda bulunuyor ancak bu yardımlar 3 aşamalı olarak veriliyor. İlk iki yardım bakanlıktan daha önce yardım almış kişilere verilirken, üçüncü aşamada korona virüs salgını sonrası ekonomik sorun yaşayanlara verilmektedir.

İlk iki aşama ödemeleri yapıldı. Ancak üçüncü aşama henüz gerçekleştirilmedi. Başvuruların tamamlanmasının ardından üçüncü aşama ödemelerinin de yapılması bekleniyor.