Ebabil Kuşu nedir? Ebabil kuşu hikayesi ve Ebabil kuşlarının özellikleri

Ebabil kuşu nedir ? Hikayesi ve özellikleri nelerdir?
Ebabil kuşu hakkında bilgi
Ebabil Kuşu , hayvanlar alemi içerisine araştırmalara en çok konu olanıdır. Ebabil Kuşları hayatları boyunca uçarlar ancak üreme dönemlerinde yere inerler . Genellikle kırlangıçlarla benzedikleri söylenir.
Yeni doğan Ebabil Kuşlarının yuvada kalma süreleri diğer türlere göre çok daha kısadır . Beslenme ihtiyaçlarını da anne desteğiyle almazlar. Ebabil Kuşları bu tür özellikleriyle insanlar için çok ilginç bulunuyor. Ebabil Kuşunun adı Kuram-ı Kerim de geçmektedir. Ve bu sebepten hikmetli bir kuş olarak bilinir.
Ebabil Kuşunun hikayesi
Kuran-ı Kerimde adı geçen az sayıda kuşlardan bir tanesidir Ebabil kuşu. Kabe’yi yıkmak için gelen İslam karşıtlarına gagalarında taşıdıkları taşlarla karşı gelmişlerdir. Bu sebepten Kuran-ı Kerimde Fil Suresi’nde adı geçmektedir.
Ebabil kuşlarının özellikleri
- Sağangiller familyasından 16- 17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan bu kuşlar genellikle kırlangıçla karıştırılıyor.
- Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir.
- Çok ilginçtir, gece ve gündüz havada kalır, uçarken uyurlar.Yalnızca üreme dönemlerinde kayalıklarda ve binalardaki yuvalarda uyuyorlar.
- Ayakları üzerinde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde durmazlar.
- Uçarken kanatlarını asla kapatmazlar. Beslenmek için çok nadir olarak yerde görmeniz mümkün olabilir. Çok çevik olan Ebabil kuşları insanları şaşırtıyor.
- Bu tür yaklaşık 20 -25 yıl yaşadığı söylenilmektedir. Yaz aylarında çok yükseğe uçarlar.
- Uyumak için yeryüzüne inmezler, gökyüzünde uyurar.
- Kanatlarını asla kapatmazlar.