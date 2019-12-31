Ebabil Kuşu nedir? Ebabil kuşu hikayesi ve Ebabil kuşlarının özellikleri

Ebabil kuşu nedir ? Hikayesi ve özellikleri nelerdir?

Ebabil kuşu hakkında bilgi

Ebabil Kuşu , hayvanlar alemi içerisine araştırmalara en çok konu olanıdır. Ebabil Kuşları hayatları boyunca uçarlar ancak üreme dönemlerinde yere inerler . Genellikle kırlangıçlarla benzedikleri söylenir.

Esas rengi açık kahverengi olan bu canlı gökyüzünde siyah renkli görünmektedir. Çok hızlı uçan Ebabil Kuşlarının kanatları havada hiç kapanmamaktadır. Bu kuşların 20-25 yıl yaşadığı bilinmektedir. Yuvalarını uç noktalara yapmaktadırlar. Uyku ihtiyaçlarını da havada gökyüzünde gerçekleştiren Ebabil Kuşları uyumak için dahi yer yüzüne inmezler.

Yeni doğan Ebabil Kuşlarının yuvada kalma süreleri diğer türlere göre çok daha kısadır . Beslenme ihtiyaçlarını da anne desteğiyle almazlar. Ebabil Kuşları bu tür özellikleriyle insanlar için çok ilginç bulunuyor. Ebabil Kuşunun adı Kuram-ı Kerim de geçmektedir. Ve bu sebepten hikmetli bir kuş olarak bilinir.

Ebabil Kuşunun hikayesi

Kuran-ı Kerimde adı geçen az sayıda kuşlardan bir tanesidir Ebabil kuşu. Kabe’yi yıkmak için gelen İslam karşıtlarına gagalarında taşıdıkları taşlarla karşı gelmişlerdir. Bu sebepten Kuran-ı Kerimde Fil Suresi’nde adı geçmektedir.

Ebabil kuşlarının özellikleri

Sağangiller familyasından 16- 17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan bu kuşlar genellikle kırlangıçla karıştırılıyor.

Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir.

Çok ilginçtir, gece ve gündüz havada kalır, uçarken uyurlar.Yalnızca üreme dönemlerinde kayalıklarda ve binalardaki yuvalarda uyuyorlar.

Ayakları üzerinde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde durmazlar.