Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat! Trafikte plaka sistemiyle saptanacak

Çevre Kanunu gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) 1 Ocak itibari ile geçerli olacak. Bu kanun gereği egzoz emisyon ölçümü yapılmamış trafiğe kayıtlı araçlar artık takipten kaçamayacak. Bakanlık söz konusu yasayla ilgili yaptığı değişiklikte araçların plaka sistemi ile tanınmasını ve ölçüm eksiklikleri olan araçlara cezai işlem uygulanmasını kararlaştırdı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 araçtan ortalama 17 milyon 500 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutulduğu kaydedilirken bir önceki yıl egzoz muyanesine girmeyen yaklaşık 1 milyon 931 bin 125 araçtan yaklaşık 500 bininin herhangi bir nedenle trafiğe çıkamayacak durumda olduğu düşünülüyor.

Çevre Kanunu kapsamında ise tespiti yapılan ve egzoz emisyon ölçümü eksik motorlu taşıt sahiplerine 1 Ocak 2020 itibarıyla 1895 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira idari para cezası uygulanacak.

Otomatik plaka tanımlama sistemiyle trafikte saptanacak olan araçlara cezai işlem uygulanırken, İl müdürlüklerine bağlı denetim araçlarına monte edilecek sistemle, ölçüm yaptıran araç sahipleri rahatsız edilmeden, trafik durdurulmadan denetim işlemleri gerçekleştirilmiş olacak.

EGEDES'in uygulamaya geçmesi ile birlikte ölçüm yaptırmayan araç sayısında önemli oranda düşüş sağlanması hedefleniyor.