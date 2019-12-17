Ehliyet ceza puanı dolunca ne olur? 100 ceza puanı dolunca ne yapılır?

Sürücülerin trafik kurallarına daha fazla önem verebilmesi ve daha dikkatli olması için ceza puanı uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama kapsamında bütün trafik ihlalinin belli bir ceza puanı karşılığı vardır. Sürücülerin ceza puanını durdurması halindeyse çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Sürücüler için ceza puan sınırı 100 olarak tespit edilmiştir. Sürücülerin 1 yıllık süre zarfında 100 ceza puanını doldurmaması gerekmektedir.

100 ceza puanı dolan sürücü belgesine ne olur?

100 ceza puanı dolduktan sonra ehliyet nasıl alınır?

Ceza puanı son 1 yılda hesaplanır. Eylül ayında yediğiniz trafik cezası bir sonraki yılın Eylül ayında silinir ve ceza puanı bu aralıkta tespit edilir. 100 ceza puanını doldurmuş sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konulur. Ehliyetine 2 el süreyle el konulmasıyla birlikte yeniden 100 ceza puanını aşan kişinin ehliyetine 4 ay süreyle el konur. Eğer üçüncü kez 100 ceza puanını doldurursanız ehliyetiniz süresiz olarak iptal edilir. Ölümlü sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olan sürücülerin sürücü belgelerineyse 1 yıl süreyle el konulur.

Eğer 1 yıl içinde 100 ceza puanını doldurmuş ve ehliyetine el konulmuşsa, cezanın sona ermesiyle herhangi bir sürücü kursuna başvuruda bulunmanız ve 40 saatlik eğitim almanız gerekiyor. Eğitim süresinin sonunda sürücü kursunun vereceği olumu raporla ehliyeti almak mümkündür. İkinci kez ceza puanını doldurmuş ve 4 ay süreyle ehliyetine el konulmuş sürücülerin ehliyetlerini yeniden alabilmesi için psikoteknik değerlendirmeyi geçmeleri gerekmektedir. Üç kere 100 ceza puanını dolduran adayların ehliyetleri ise süresiz olarak iptal edilir ve bu kişiler yeniden ehliyet alamazlar.