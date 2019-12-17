Ehliyet ceza puanı sorgulama nasıl yapılır? Sürücü belgesi ceza puanı öğrenme işlemi

Trafik kurallarına uymama durumunda trafik cezasına ek olarak sürücü belgesine ceza puanı da işlenmektedir. Ceza puanı belli bir sayıya ulaştığı zaman sürücüler sürücü belgelerini kaybedebilirler. Sürücüler ehliyet ceza puanı sorgulama işlemini yaparak ceza puanlarını öğrenebilmektedirler.

Ehliyet Ceza Puanı Nereden, Nasıl Öğrenilir ?

Karayolları Trafik Kanunun yasak kabul ettiği eylemlerde bulunan sürücülere cezai işlem uygulanır. Cezai işlem uygulanan her eylemden sürücüye ceza puanı eklenmektedir. Ceza puanı 100 puanı bulan sürücülerin ehliyetlerine el koyulur. Aynı zamanda bir eğitimden de geçmek durumunda kalırlar. Aynı sene içinde ikinci kez 100 ceza puanını dolduran sürücüler ise ehliyetlerine el koyulmasının yanı sıra psikiyatri uzmanıyla da görüştürülür.

Ehliyet ceza puanı E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilmektedir. E-Devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra bu link ile https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama Ehliye Ceza Puanı sayfasına giriş yapılması gerekmektedir. Ekranda çıkan kişisel bilgilerinizin yanı sıra cezai bilgileriniz de yer almaktadır. Plakaya yazılan cezalar bu ekranda bulunmamaktadır. Yalnıza ehliyetinize işlenen cezalar görünmektedir.

Stajyer ehliyete sahip olan vatandaşlar için iki sene zarfında 75 ceza puanı sınırı bulunmaktadır. Bu puanı doldurmaları halinde yeniden ehliyet çıkartmaları gerekmektedir.

Trafik İhlallerinin Ceza Puanları