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Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve harç ücretleri

2020 yılına sayılı günler kala ve ehliyet yenileme için de vakit azaldığını düşünen vatandaşlar ehliyet yenileme için gerekli belgelerin neler olduğunu ve harç ücretlerini araştırıyor. Ehliyet yenilemeyle ilgili tüm bilgiler aşağıda yer alıyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 17:38
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve harç ücretleri

Ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar 2019 yılının son günlerinde ehliyet yani sürücü belgesinin yenileme işlemlerini araştırıyorlar.

Ehliyet yenileme işlemi artık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri üzerinden gerçekleştiriliyor.  ALO 199  numarasını arayarak ya da www.nvi.gov.tr sitesinden randevu işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Evraklar

Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sertifikası
  • Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Belgesi

Ehliyete Yeni Sınıf Eklemek İçin Gerekli Evraklar

  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sertifikası
  • Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
  • Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Belgesi

Kayıp Olan Ya da Çalınan Ehliyetler İçin Yenileme Evrakları

  • Kimlik Belgesi
  • Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Belgesi

2020 Ehliyet Harcı Zammı Ne Kadar?

Ehliyet harcına bu yıl %22.58 oranında zam uygulanacak.

Ehliyet Harcı Nereye Yatırılır?

  • Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri ile anlaşmalı bankalara ödenmektedir.
  • Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının anlaşmalı olduğu bankalara yatırılır.
  • Sürücü belgelerinin vakıf payına İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca karar verilir.
  • Eski tip sürücü belgesi değiştirilmek üzere 2020 yılına kadar ki başvurularda değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli ise 2 TL olarak ödenir. Yönetmeliğe göre bu süre uzatılabilir.
  • Kayıp, çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle sürücü belgelerinin yenilenmesinde 202 yılına kadar indirimli ücret ödenmektedir.
  • Kayıp, çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde indirim uygulanmamaktadır.

Ehliyet Yenilemek İçin Son Gün Nedir?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre:

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır.

T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Güncelleme: 26.12.2019 17:38
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