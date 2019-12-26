Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve harç ücretleri

Ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar 2019 yılının son günlerinde ehliyet yani sürücü belgesinin yenileme işlemlerini araştırıyorlar.

Ehliyet yenileme işlemi artık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri üzerinden gerçekleştiriliyor. ALO 199 numarasını arayarak ya da www.nvi.gov.tr sitesinden randevu işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Evraklar

Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Kimlik Belgesi

Sürücü Sertifikası

Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi

Ehliyete Yeni Sınıf Eklemek İçin Gerekli Evraklar

Kimlik Belgesi

Sürücü Sertifikası

Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi

Kayıp Olan Ya da Çalınan Ehliyetler İçin Yenileme Evrakları

Kimlik Belgesi

Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi

2020 Ehliyet Harcı Zammı Ne Kadar?

Ehliyet Harcı Nereye Yatırılır?

Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri ile anlaşmalı bankalara ödenmektedir.

Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının anlaşmalı olduğu bankalara yatırılır.

Sürücü belgelerinin vakıf payına İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca karar verilir.

Eski tip sürücü belgesi değiştirilmek üzere 2020 yılına kadar ki başvurularda değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli ise 2 TL olarak ödenir. Yönetmeliğe göre bu süre uzatılabilir.

Kayıp, çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle sürücü belgelerinin yenilenmesinde 202 yılına kadar indirimli ücret ödenmektedir.

Kayıp, çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde indirim uygulanmamaktadır.

Ehliyet Yenilemek İçin Son Gün Nedir?

Ehliyet harcına bu yıl %22.58 oranında zam uygulanacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre:

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır.

T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.