Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Eski ehliyetler ne zamana kadar geçerli olacak? 2020 Ehliyet yenileme belgeleri

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü ehliyetlerini değiştirme süresini açıkladı. Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Yapılan resmi açıklamada oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına tarihin uzatıldığı belirtildi.

2020 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü ehliyetini yenileyecekler için: 15 TL

Eski tip sürücü ehliyetini çaldıran veya kaybedenler yeni ehliyet için: 15 TL

Yeni tip sürücü ehliyeti olup, tekrar yenilemek isteyenler için: 237 TL

2020 YENİ EHLİYET İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

2020 yılında ehliyet yenileme işlemlerinde uygulanacak zamlı ücretler şu şekilde:

Yeni ehliyet için istenilen belgeler şu şekildedir:

1 adet biyometrik fotoğraf

Sürücü olur notu taşıyan sağlık raporu

Nüfus Cüzdanı

Kan grubu belgesi

YENİ EHLİYET ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?

Yeni tip ehliyet ödeme işlemleri bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir. İsteyenler intenetten de ödeme yapabilmektedir.