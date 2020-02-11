İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121112
ALTIN
303.830
DOLAR
6.0380
STERLİN
7.8414
EURO
6.5886

Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Eski ehliyetler ne zamana kadar geçerli olacak? 2020 Ehliyet yenileme belgeleri

Ehliyetini yenileyecek kişiler ehliyet yenileme de son tarih ne zaman diye araştırmaktadır. Peki, eski ehliyetler ne zamana kadar geçerli olacak? İşte 2020 Ehliyet yenileme belgeleri ile ilgili detaylar…

11 Şubat 2020 Salı 09:21
Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Eski ehliyetler ne zamana kadar geçerli olacak? 2020 Ehliyet yenileme belgeleri

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü ehliyetlerini değiştirme süresini açıkladı. Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Yapılan resmi açıklamada oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına tarihin uzatıldığı belirtildi.

2020 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılında ehliyet yenileme işlemlerinde uygulanacak zamlı ücretler şu şekilde:

  • Eski tip sürücü ehliyetini yenileyecekler için: 15 TL
  • Eski tip sürücü ehliyetini çaldıran veya kaybedenler yeni ehliyet için: 15 TL
  • Yeni tip sürücü ehliyeti olup, tekrar yenilemek isteyenler için: 237 TL

2020 YENİ EHLİYET İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Yeni ehliyet için istenilen belgeler şu şekildedir:

  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Sürücü olur notu taşıyan sağlık raporu
  • Nüfus Cüzdanı
  • Kan grubu belgesi

YENİ EHLİYET ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?

Yeni tip ehliyet ödeme işlemleri bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir. İsteyenler intenetten de ödeme yapabilmektedir.

Son Güncelleme: 11.02.2020 09:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları 12 Şubat 2020 Çarşamba - Yıldız falınız ve astrolojik burç yorumunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Günlük burç yorumları 12 Şubat 2020 Çarşamba - Yıldız falınız ve astrolojik burç yorumunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Kredi kartına tanımlı telefon numarası nasıl değiştirilir?
Kredi kartına tanımlı telefon numarası nasıl değiştirilir?
Güvenlik görevlisi sertifikası nereden alınır? Güvenlik görevlisi sertifikası şartları ve belgeleri
Güvenlik görevlisi sertifikası nereden alınır? Güvenlik görevlisi sertifikası şartları ve belgeleri
Çocuk parası nereye yatar, nasıl alınır?
Çocuk parası nereye yatar, nasıl alınır?
2020 Evde Bakım Parası almak için şartlar neler? 2020 Evde bakım maaşı ödemesi ne kadar oldu?
2020 Evde Bakım Parası almak için şartlar neler? 2020 Evde bakım maaşı ödemesi ne kadar oldu?
Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz

Popüler Haberler

SGK işten çıkış kodlarına göre işsizlik maaşı, ihbar ve kıdem tazminatı hakkı
Patara nerede? Patara antik kenti haritadaki yeri ve konumu
Instagram kullanıcı adı değişikliği nasıl yapılır?
Hamilelikte mide bulantıları ne kadar süre sonra başlar? Gebelikte mide bulantısı neden olur?
Günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe - Yıldız falınız ve günlük astrolojik burç yorumunuz
Hamilelikte bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur? Bebeğin kalp atışları hangi haftadan sonra duyulur
Öğrencilere öğle yemeği yardımı nedir? Yardım miktarı ne kadardır? Öğrencilere öğle yemeği yardımı şartları nelerdir?
Selahattin Demirtaş hangi gazetede yazarlık yapacak? Köşe yazarlığı yapacağı gazete belli oldu
ÖSYM mobil başvuru nasıl yapılır? ÖSYM mobil uygulama ile başvuru dönemi başladı
İŞKUR TYP Personel alımı ilanları ve başvuru şartları açıklandı!
Blu TV Ankara Havası belgeseli tanıtım fragmanı yayınlandı!
SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgesi sorgulama işlemleri
Kanalların yayın akışları 12 Şubat Çarşamba TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Vali maaşları ne kadar? 2020 Vali maaşları
Adele nasıl zayıfladı? Hangi diyetle kaç kilo verdi?
İŞKUR ile 14 ilde bekçi alımı yapılacak! Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!
Adele sirtfood diyeti nedir? Sirtfood diyeti nasıl yapılır? Ne kadar kilo verdirir?
2020 yılında en çok istihdam edilecek meslekler
İşyeri hekimi olma şartları nelerdir? İş yeri hekimi nasıl olabilirim?
Eczaneler saat kaçta kapanır, kaçta açılır? 2020 Eczane çalışma saatleri
Okullar 13 Şubat 2020 Perşembe tatil mi? Yarın Kar Tatili olan il ve ilçeler hangileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.