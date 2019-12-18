Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet randevusu nasıl nerden alınır?

Ehliyetlerini yenilemek isteyen kişilerin bazı belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Çipli ehliyetlere geçilmesiyle birlikte ehliyetlerde yeni bir döneme girildi. Artık ehliyetlerin yenilenmesi ve çipli ehliyete geçilmesi gerekiyor.

Ehliyet Yenileme İçin Gereken Belgeler

Ehliyetlerini yenilemek isteyen kişilerin bazı belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Ehliyet yenileme işlemleri kimlik bilgilerindeki değişimlerden, belgedeki yıpranmalardan ve kayıplardan dolayı yapılmaktadır.

Ehliyetini yenileyecek kişilerin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir:

- Eski ehliyet

- Sürücü Sağlık Raporu

- Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf makbuzu

- 2 tane biyometrik fotoğraf

- Kan grubunu gösteren belge

- Adli sicil belgesi

- Nüfus müdürlüğüne verilen parmak izi

Ehliyetleri Yenilemek İçin Son Gün Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı 2017 yılında aldığı kararla yeni çipli kimlik, ehliyet ve pasaportlara geçilmesine karar verildi. 1 Ocak 2017 tarihinde başlatılan bu kararda, yeni çipli ehliyetlere geçmek için son tarih olarak 31 Aralık 2020 tarihi belirlendi.

Ehliyet Yenileme Ücreti

Eski ehliyeti çipli ehliyetle yenilemek için polis Vakıf Ücreti olarak 2 TL ve Değerli Kağıt Bedeli olarak 13 TL ödenmelidir.

Ehliyetini kaybeden kişilerin Polis Vakfı Ücreti olarak 2 TL ve Değerli Kağıt Bedeli olarak 13 TL ödemesi gerekir.

Yeni çipli ehliyetini değiştirmek isteyen kişilerin Polis Vakfı’na 30 TL, Değerli Kağıt Bedeli olarak ise 166 TL ödemesi gerekir. Çipli ehliyetini yenileyecek kişilerin toplamda 196 TL harcaması gerekir.

Yeni Ehliyet İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Ehliyetlerini yenilemek isteyen kişiler intenet üzerinden randevu alabilir. Randevusuz olarak giden kişilerin kurumda çok sıra beklemesi gerekebilir. Ancak randevulu kişilere öncelik tanınmaktadır.

Ehliyetlerini yenilemek isteyen kişiler iki seçenek üzerinden randevu alabilir. İlk olarak Alo 199 hattı olan Vatandaş Etkileşim Merkezi aranabilir. Bir diğer seçenekte ise online olarak Nüfus Müdürlüğünden randevu alınabilir. Nüfus Müdürlüğü’nün intenet sitesinden ehliyet randevusu almak için https://randevu.nvi.gov.tr/%CE%A9/nvi/randevu-al adresine giriş yapılabilir.

Açılan ekrandan “Sürücü Belgesi Randevusu” seçeneğine tıklanarak yeni ehliyet için randevu alınabilir. Daha sonra açılan ekrandan il ve ilçenin seçilmesi gerekir.