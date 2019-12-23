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Ek 5 tarım sigortası iptali nasıl yapılır? Ek 5 tarım sigortası iptal işlemleri

Ek 5 tarım sigortası belli bir süre prim ödemesi yapıldıktan sonra iptal edilebilir. Ek 5 tarım sigortası iptali nasıl yapılır, ek 5 tarım sigortası iptal işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmak gerekmektedir.

23 Aralık 2019 Pazartesi 14:56
Ek 5 tarım sigortası iptali nasıl yapılır? Ek 5 tarım sigortası iptal işlemleri

Ek 5 sigortası tarımda süresiz çalışanlar, mevsimlik ya da gündelik işçiler 4a SSK kapsamında isteğe bağlı prim ödemek isteyen kişilerin tercih ettiği bir uygulamadır. Ek 5 sigortası Bağkur’a bağlı bir işlem değildir. Bu sigortalar ödenmediğinde iptal edilmez.

Ek 5 Tarım Sigortası Ne Zaman İptal Olur?

EK 5 sigortası isteğe bağlı bağkur şeklinde değildir. Bu sigorta sadece hak sahibinin talep etmesi halinde iptal edilmektedir. Ek 5 tarım sigortası açtıran kişiler prim ödemesi yapmasa dahi faiz işlemeye devam eder ve hak sahibi talep etmediği sürece borçlardan dolayı iptal edilmez.

Ek 5 Tarım Sigortası Nasıl İptal Edilir?

Ek 5 sigortası istenilen her zamanda dilekçe verilerek iptal edilebilir. Ek 5 tarım sigortasını dondurmak isteyen kişiler prim ödemelerini yaptıkları zamana kadar prim yatırabilir ve sonra sigortalarını iptal edebilir.

Ek 5 sigortasını kapatmak isteyen kişiler primlerini ödedikten sonra dilekçe vererek iptal işlemini gerçekleştirebilir.

Ek 5 Tarım Sigortası İptal Dilekçesi

Ek 5 tarım sigortasını dondurmak isteyen kişilerin yetkili kuruma dilekçe yazması gerekmektedir. Sigortanın durdurulma nedeni açıklanarak dilekçe Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmelidir. Tarım sigortasının iptali için yazılan dilekçe aşağıdaki gibi olmalıdır.

Ek 5 tarım sigortası iptal dilekçesi

Dilekçede yer alan “dilekçe tarihi itibariyle kapatılmasını talep ediyorum” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Eğer farklı bir nedenden dolayı sigorta iptali olacaksa bu durum dilekçeye eklenmelidir. Dilekçeyi yazdıktan sonra nüfuz cüzdanı fotokopisinin de hazırlanarak SGK’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

Ek 5 Tarım Sigorta İptali Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

Ek 5 tarım sigortasını iptali için dilekçelerini hazırlayan kişiler bu dilekçelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim etmelidir. Dilekçeler SGK şubesinde yazılabilir veya posta gönderilerek kuruma iletilebilir.

Son Güncelleme: 23.12.2019 14:56
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