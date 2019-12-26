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Elektrik ve doğalgaz aboneliği iptali artık E-devletten yapılacak!

E-Devletten bir kolaylık daha geldi. Elektrik ve doğalgaz aboneliği için şubelerde sıra beklemeye gerek kalmayacak. Elektrik ve doğalgaz aboneliği iptali artık E-devletten yapılacak!

26 Aralık 2019 Perşembe 23:08
Elektrik ve doğalgaz aboneliği iptali artık E-devletten yapılacak!

Elektrik ve doğalgaz aboneliğinde artık yeni bir dönem başlıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi’nin açıklamasına göre elektrik ve doğalgaz aboneliği iptali e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğalgaz abonelik başlangıcının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini söylemişti. Abonelik iptalinin ise yıl sonuna kadar düzenlenip e-Devlet üzerine alınacağı söylenmişti.

Artık vatandaşların elektrik ve doğalgaz iptali için şubelere gitmesine gerek kalmayacak. Abonelik başlangıcından sonra abonelik iptali de e-Devlet üzerinden yapılabilecek.  Dijital Dönüşüm Ofisi’nin sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu karar şu şekilde:

‘’Size güzel bir haberimiz var! Yıl bitmeden tüm Türkiye'de doğal gaz ve elektrik için abonelik, fesih ve sorgulama işlemleri Dijital Türkiye Portalinde.’’

Son Güncelleme: 26.12.2019 23:08
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