Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik maaşı hesaplama işlemleri

Emeklilik yaşı gelenler yılın son ayı ile beraber emekliliklerini tamamlayarak görevlerinden ayrılacaklar. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı olsalar da tüm emekliler ne kadar maaş alacaklarını merak etmektedir ve bunun araştırmasını yapmaktadırlar.

Bilindiği üzere emekli maaşları her çalışan için sabit değildir, çalışanların durumlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Gelişen teknoloji ile beraber artık emekliler ne kadar maaş alacaklarını kendileri hesaplamak zorunda değillerdir. İntenet üzerinden 4A, 4B ve 4C emekli maaşları hakkında tüm hesaplamalar yapılarak merak giderilebilmektedir.

Ne kadar maaş alınmaktadır?

Emekli maaşı hesaplamaları için e-Devlet sistemi gibi bilgileri talep eden intenet siteleri bulunmaktadır. Ancak hesaplama yapabilmek için gerekli bazı resmi ve özel bilgilerin de bilinmesi gerekmektedir. Emekli maaşı hesaplaması yapmak için öncelikle ve özellikle sigortalı olarak çalışılan sürenin bilinmesi gerekmektedir. Daha sonrasında prim miktarı ve emeklilik türlerine göre kişinin kıdem bilgilerini de bilmesi gerekmektedir.

Bu bilinmesi gerekli şartlar içerisinde en önemli olanlar sigortalı olarak çalışılan süre ve kıdemdir. Uzun süreli çalışmalar ve daha fazla prim ödemiş olanların emekli maaşlarında artış olacaktır.

Yapılan bu hesaplama işlemlerinin doğru olabilmesi ve alınacak maaşın olması gereken miktarı en yakın olarak sonuçlanabilmesi için girilecek bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

SSK çalışanları için emekli maaşı hesaplama nasıldır?

SSK’da çalışanların emekli maaşı hesaplamaları Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait intenet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Şimdiki adı ile 4A(SSK) çalışanları www.uyg.sgk.gov.tr adresinden gerekli bilgiler ile maaş hesaplaması yapabilmektedir.

T.C kimlik numarası

SSK Sicil Numarası

Baba adı

Nüfus ili

Doğum tarihi

Bağ-Kur çalışanları için emekli maaşı hesaplama nasıldır?

İntenet sitesi üzerinden hesaplama yapılabilmesi için gerekli bilgiler şu şekildedir;

Bağ-Kur çalışanları emekli maaşlarının hesaplamalarını sadece e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Yeni adı ile 4B olan Bağ-Kur’a bağlı çalışanların emekli maaşı hesaplamaları için www.turkiye.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

e-Devlet üzerinden emekli maaşı hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gereken arama butonuna 4B emekli maaşı öğrenme yazarak gelen sayfaya giriş yapmaktır. Daha sonrasında istenilen bilgileri doğru olarak girerek sorgulama işlemi yapılabilir. Ayrıca bu sistem kişinin ne zaman emekli olabileceği bilgisini de vermektedir.

Emekli Sandığı çalışanları için emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli Sandığına bağlı olan çalışanlarda Bağ-Kur sistemindekiler gibi emekli maaşı hesaplamasını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresine girmeli ve SGK kategorisinde bulunan güncel adı ile 4C’yi seçmelisiniz. Memur emeklisi veya diğer adıyla 4C emeklisi olan kişiler e-Devlet sisteminde bulunan arama motoruna 4C ikramiye maaş hesaplama sayfasına girerek işlemine devam edebilmektedir.

Gereken bilgiler ise;

Derece

Kademe

Hizmet yılı

Kıdem yılı

Hizmet yılı

Aylık tarihi ve pay, payda gibi bilgiler istenmektedir.

İstenilen bu bilgiler doğru bir şekilde girildiği takdirde ne zaman emekli olabileceğiniz ve maaşınız hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

e-Devlet emeklilik ve emekli maaşı hizmetleri nelerdir?

e-Devlet sistemi emeklilik konusunda vatandaşlar pek çok hizmet sağlamaktadır. E-Devlet sistemi üzerinden SGK’ya dair tüm işlemleri yapabileceğiniz gibi emekliliğe dair tüm işlemleri de halledebilirsiniz.

Sitede ayrıca emeklilik ile ilgili sunulan diğer hizmetler şu şekildedir;