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En geç oruç açan ve iftar yapan illerimiz hangileridir?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en geç oruç açan ve iftar yapan iller merak konusu olmuştur. En geç oruç açan ve iftar yapan illerimiz hangileridir diye araştıranlar için işte, detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:49
En geç oruç açan ve iftar yapan illerimiz hangileridir?

Ramazan ayının içerisine girmemizle beraber, şehirlerdeki imsak ve iftar saatleri merak edilmeye başlanmıştır. En geç iftar yapan şehirler araştırılmaktadır. 2020 yılında Ramazan ayının bahar dönemine denk gelmesiyle birlikte oruç kalma süresi 15 ile 16 arasında yer alır. En geç iftar yapan il, Edine’dir. Şehirlerin detaylarını haberimizin devamında görebilirsiniz.

2020 Ramazan ayı önemli günleri ne zaman?

2020 yılı Ramazan ayı, Nisan ayının son Cuma günü ile başladı. 24 Nisan 2020 ile 23 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki döneme Ramazan ayı denilecektir.  Kadir gecesinin ve arefe gününün ne zamana geldiği merak edilmektedir. Kadir gecesi Müslümanlar için önemli bir gündür. Kadir gecesi, Ramazan ayının bitimine yakın, 26. oruçlu gününü 27. oruçlu güne bağlayan gece olarak işaret edilir. Fakat Müslüman aleminin peygamber, Hz. Muhammed tarafından: " Kadir gecesini ramazan ayının son on günü içinde arayın! " denmiştir. Ramazan ayının son gününe ise Arefe günü denilmektedir. Bayram öncesi gündür.

En uzun oruçlu kalan iller hangileri?

İmsak saati ile iftar saati arasında geçen süreye oruçlu kalma süresi denilmektedir. Oruçlu kalma süresi, coğrafi konum nedeni ile güney illerinden, kuzey illerine doğru gidildikçe artmaktadır. Bu nedenle en kısa oruç tutan iller; ülkenin güneyinde yer alan şehirlerdir. Hatay, Kilis, Mardin, Hakkari, Antalya, Mersin ve Adana illeri ülkenin güneyinde yer aldığından dolayı oruçlu kalma süresi azdır. Kuzeyde yer alan illerde ise oruçlu kalma süresi daha da artmaktadır.  Kırklareli, Edine, Bartın ve Kastamonu illeri oruç süresinin uzadığı illerdendir. İşte detayları:

İstanbul'da oruç süresi 2020: 15 saat 55 dakika

Ardahan'da oruç süresi 2020: 15 saat 55 dakika

Artvin’de oruç süresi 2020: 15 saat 56 dakika

Kastamonu'da oruç süresi 2020: 15 saat 58 dakika

Zonguldak'ta oruç süresi 2020: 15 saat 58 dakika

Bartın'da oruç süresi 2020: 15 saat 59 dakika

Edine'de oruç süresi 2020: 15 saat 59 dakika

Kırklareli'de oruç süresi 2020: 16 saat

Sinop'ta oruç süresi 2020: 16 saat 2 dakika

Kırklareli'de oruç süresi 2020: 15 saat 43 dakika

Hatay'da oruç süresi 2020: 15 saat 7 dakika

Kilis'te oruç süresi 2020: 15 saat 9 dakika

Antalya'da oruç süresi 2020: 15 saat 10 dakika

En geç iftar yapan iller hangileridir?

En geç iftar yapan iller ise, ülkenin coğrafi konumu nedeniyle batı bölgelerinde yer alan illerdir. Doğu’dan Batı’ya doğru ilerledikçe iftar saati daha da uzayacaktır. Doğu’da yer alan iller orucu daha erken açmaktadır. İşte, geç iftar yapan iller:

En geç iftar yapan il Edine’dir. İftar saati Ramazanın ilk günü 20:11 – 2020 Ramazanın son günü 20:41

En geç iftar yapan ikinci il ise Çanakkale: ilk gün 20:09 – son gün  20:37

Kırklareli üçüncü sırada yer almaktadır:  ilk gün 20:08 –  son gün 20:38

Tekirdağ ili dördüncü sıradadır: ilk gün 20:06 – son gün 20:35

İzmir beşinci sırada yer alır: ilk gün 20:03 – son gün 20:30

Balıkesir altıncı sırada yer alır. İlk gün 20:02 – son gün 20:30

Manisa, yedinci sırada en geç iftar yapan ildir. İlk gün  20:02 –  son gün 20:29

İstanbul en geç iftar yapan illerde sekizinci sırada yer alır. İlk gün 20:00- son gün 20:29’dur.

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 18:49
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