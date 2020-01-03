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En güzel ve en yeni cuma mesajları, 3 Ocak 2019 resimli cuma mesajları, kısa smsleri

İşte en güzel ve en anlamlı 3 Ocak Cuma mesajları. Cumanız mübarek olsun.Tüm müslüman aleminin bayramı olarak kabul edilen Cuma günlerinde sevdiklerinize anlamlı mesajlar atın. Bu mübarek günde onları unutmadığınızı gösterin. Sizin için en güzel duaları derledik.

03 Ocak 2020 Cuma 08:56
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 3 Ocak 2019 resimli cuma mesajları, kısa smsleri

Müslüman aleminin bayramı olarak kabul edilen Cuma günü sevdiklerinize ulaşmak, onları bu mübarek günde unutmadığınızı göstermek, onları sevindirmek çok sevap ve güzel bir olaydır.  Bunun için de mesaj göndermek en pratik ve etkili bir yoldur. İster sms ister de WhatsApp yoluyla gönderebileceğiniz resimler şeklinde sevdiklerinize ulaşabilirsiniz.

 

Biz de sizler sevdiklerinize kolayca ulaşın, bu mübarek günde onları da sevindirin diye en güzel Cuma mesajlarını derledik. Cumanız mübarek olsun…

İşte En Güzel 3 Ocak Cuma Mesajları

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

“Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Rabbim! Benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırıya gitmemi ve Senin benden çok daha iyi bildiğin hallerimi af eyle. Yüce Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen; kasıtlı yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle! (Amin) . Hayırlı Cumalar.

Allah'ım ! Rahmet, şefkat ve merhametine sığınarak huzurunda el açıyor, korku ve endişe içinde olan fakirlerin, yoksulların, ihtiyaçları ızdırar derecesine ulaşmış muhtaçların lisanıyla yalvarıyoruz: Bize dünyada tastamam bir afiyet ve ötelerde de Cennetini ve Rıdvanını ihsan eyle..ne nefsimizin ne de kullarından herhangi birisinin acımasızlığıyla bizi göz açıp kapayıncaya kadar olsun baş başa bırakma. Amin! Hayırlı Cumalar.

Son Güncelleme: 03.01.2020 08:56
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