Enerji kimlik belgesi nereden, nasıl alınır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca alınan bir kararla 1 Ocak 2020’den itibaren binalar ya da bağımsız bölümlere dair alım, satım ve kiralama işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi olması şartı getirildi. Bu karara göre yıl sonuna kadar bütün binaların Enerji Kimlik Belgesi’nin olması gerekiyor. Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda herhangi bir şekilde alım, satım veya kiralama işlemi yapılamayacak. Ayrıca bu belgenin olmadığı binalara da ruhsat verilmeyecek.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Enerji Kimlik Belgesiyle binaların yapı kalitesi enerji tasarruf edebilme kapasitesine göre ayrılıyor. Bu belgeye göre binalar A’dan G’ye olmak üzere 7 sınıfa ayrılıyor. A sınıfı enerji açısından en tasarruflu binayı, G ise en kötü enerji tasarrufu olan binayı belirtiyor.

Enerji Kimlik Belgesi devlet tarafından yetki verilen kurumlar tarafından verilmektedir. Bu belge için mimari proje, ısı yalıtım raporu, mekanik proje, elektrik projesi ve yapı ruhsatı gerekmektedir. Enerji Kimlik Belgesi olan bir binanın geçerliliği 10 sene olarak belirlendi. Eğer binada herhangi bir yalıtım işlemi yapılırsa bu belgenin tekrardan alınması gerekmektedir.