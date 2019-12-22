Enerji kimlik belgesi ücreti ne kadardır?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununa bağlı olarak binalardaki enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması hedeflenen Enerji Kimlik Belgesi yeni yılla birlikte zorunlu olacak. Bu belgeye sahip olmayan konutlara ruhsat verilmezken satın alma ve kiralama gibi işlemlerde yeni yılla birlikte yapılamayacak.

Enerji kimlik belgesi ücreti

Bu kimlik belgesiyle konutlarda enerji tasarrufu yapılması hedefleniyor. Belgede 7 farklı grup bulunuyor. Bu grupların en verimlisi A grubu olarak adlandırılırken, düşük verimliliği ise G grubu olarak sınıflandırılacak. Halihazırda bulunan konutlarda ısı yalıtımı zorunluluğu bulunmuyordu ancak bundan sonra yapılacak tüm binalarda ısı yalıtımı zorunlu hale getirildi. Ayrıca yeni yapılan evlerde enerji kimlik belgesi en düşük C kategorisinde olması gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesinin belirli net bir fiyatı yoktur. Belgenin fiyatı binaların kapalı alan metrekaresine göre değişiklik göstermektedir. Bir bina için istenen toplam miktar daire sahiplerine, dairenin metrekaresine göre hesaplanıp paylaştırılıyor. Konuyla ilgili İZODER’in yaptığı açıklamaya göre belge maliyeti daire başına 50 – 100 TL arasında olacak. Ancak ticari yapılarda metrekare fiyatı 30-40 kuruş ile 1 lira arasında olacak. bununla birlikte ısı yalıtma olmayan binaların ısı yalıtımı yaptırmaları ise daire başına 7-9 bin lira olacağı söyleniyor.