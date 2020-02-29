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Engelli raporu geçerlilik süresi ne kadardır? Alınan engelli raporu ne kadar süre geçerlidir?

Engelli vatandaşlara ve yakınlarına bazı haklar tanınmaktadır. Bu haklardan yararlanmak isteyen bireylerin, engelli sağlık raporu bulunmalıdır. Süreli ve sürekli olmak üzere iki türü bulunan raporların, geçerlilik süresi bulunmaktadır. İşte, engelli raporu geçerlilik süresi ne kadardır ve alınan engelli raporu ne kadar süre geçerlidir sorularının cevabı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 21:41
Engelli raporu geçerlilik süresi ne kadardır? Alınan engelli raporu ne kadar süre geçerlidir?

Bazı engellere sahip vatandaşların günümüzde hayatlarını kolaylaştırabilmesi için devlet tarafından sağlanan bazı özel yardımlar bulunmaktadır. Hem engelli vatandaşların hem de engelli yakınları olan kişilerin, yardımlardan yararlanabilmesi için bazı şartları sağlayabilmesi gerekmektedir. Bu şartların en önemlisi de engelli raporunun alınmasıdır. Engelli sağlık raporu halk arasında bilinen adıyla engelli raporu, engelli vatandaşların ve ailelerinin sahip olduğu ve devletin sağlamış olduğu çeşitli olanaklardan, haklardan faydalanabilmek için vatandaşlara verilen sağlık raporu türüdür. Verilen bu rapor ile birlikte engelli vatandaşlar ve yakınları, birçok sosyal ve ekonomik haklardan faydalanabilirler. Alınan bu raporlarda, engelli bireylerin ilaç tedavisi, cerrahi tedavi veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulguları belirtilmektedir. Bu raporlar süreli rapor olarak adlandırılırken sürekli raporlar, engel durumunun sabit kalması veya artması durumunda verilir. 

Engel durumunda değişiklik olursa yeni rapor almak için nasıl bir işlem yapılır?

Kişinin bir engel durumunun meydana gelmesi veya kişinin halihazırda bulunan engel durumunda yaşanan değişiklik halinde, kişinin bireysel olarak talepte bulunması ve ilgili doktorun, sağlık kuruluna sevk etmesi ile hiçbir şart aranmadan, kişinin engel durumu yeniden değerlendirilmeye alınır ve gerek görüldüğü taktirde rapor yeniden düzenlenir. Süreli rapor sahibi bireyler ise rapor sürelerinin bitmesine 6 ay kala yeni rapor için gerekli birimlere başvuruda bulunurlar. Başvurunun değerlendirilmesinin ardından heyet tarafından rapor verilir.

Yeniden Değerlendirme: Kişinin bir engel durumu ile karşılaşması veya zaten var olan bir engel durumunda yaşanan değişikliklerde, kişi kendini ifade etmekte zorlanmıyorsa kendisi, zorlanıyorsa kişinin yasal vasisi, engelli çocuk bireylerde ise çocuğun anne ve babası yeniden değerlendirme talep edebilmektedir. İşleme başlamak isteyen vatandaşlar öncelikli olarak ilgili doktora muayene olmalı ve bu doktorun uygun görmesi gerekir. Engelli raporunda engel durumu hafif engelli veya kısmi bağımlı olduğu belirtilen vatandaşların, engel durumunun ilerlemesi ve hastanın tam bağımlı hale gelmesi durumunda yeniden değerlendirme istenir ve bu raporun yenilenmesi için ilgili hekimin onayı gerekmektedir. 

Raporlara itiraz şöyledir: 

1) Raporlara, engelli birey, bakım veren kişi veya raporu talep eden kurum tarafından il sağlık müdürlüğüne itiraz edilir. Kişisel rapor itirazları, ilgilisine teslim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez. Kurum itirazları gerekçe belirtilerek yazı ile yapılır. Kurum itirazlarında süre aranmaz.

2) Rapora itiraz edilmesi hâlinde çocuk il sağlık müdürlüğü tarafından yetkili en yakın farklı bir sağlık kuruluşuna ya da önceki raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış ise sürekli izleminin yapıldığı sağlık kuruluşuna gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Rapor sonuçlarının farklı olması ve itirazın devam etmesi hâlinde, müdürlük tarafından en yakın hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastane tarafından verilen karar kesindir.

3) İlk veya itiraza istinaden alınan ikinci rapor hakem hastaneden alınmış olsa dahi hakem hastane raporu olarak kabul edilmez.

4) Süreli/sürekli verilen raporlar ile ilgili olarak kontrol muayeneleri dışında herhangi bir sebeple kurum tarafından yeni bir rapor istenmesi durumunda, ilgili kurumun gerekçeli yazısına istinaden müdürlük tarafından, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralara göre işlem yürütülür.

5) Hakem hastane kararı ile süresinde itiraz edilmeyerek kesinleşen rapor hakkında aynı gereksinim alanı ile ilgili yeni rapor başvurusu en erken altı ay sonra kabul edilir.

6) Terör, kaza ve yaralanma nedeniyle verilen, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon ile engel oranının değişmeyeceği hakem hastane kararı ile kesinleşen sürekli ibareli raporlar için yeni rapor başvurusu kabul edilmez.

Son Güncelleme: 29.02.2020 21:41
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