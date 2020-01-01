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Engelli raporu hesaplama nasıl yapılır? 2020 Örnek engelli raporu hesaplama işlemleri

Engelli bireyler engellerinin ispatı için engelli raporu alırlar. bu raporu alabilmek için ise bazı unsurlar bulunmaktadır. Peki engelli raporu hesaplama nasıl yapılır? 2020 örnek engelli raporu hesaplama işlemlerine dair bilgiler haberimizde.

01 Ocak 2020 Çarşamba 11:40
Engelli raporu hesaplama nasıl yapılır? 2020 Örnek engelli raporu hesaplama işlemleri

Engelli raporu hesaplanırken hastanelerin kullandığı özel bir yöntem vardır. engelli bireyin tek bir engeli var ise hesaplama yapılmadan direkt olarak rapora işlenir. Ancak engelli bireyin birden çok engeli olması durumunda engel yüzdesi hesaplanır.

Engelli raporu hesaplama nasıl yapılır?

  • İlk olarak sağlık kurulunda görev alan doktorlar, hastanın almış olduğu engel oranını büyükten küçüğe sıralar.
  • Engel oranında belirlenen en yüksek oran 100’dür.
  • Engelli kişiye verilen en yüksek oran üzerinden hesaplanan sonuç, 2. Engel oranı ile çarpılır.
  • Elde edilen rakam 100’e bölünür.
  • Alınan son rakama kişinin almış olduğu en yüksek engel oranı eklenir.
  • Bu değer engelli kişinin raporunda yazacak olan engel yüzdesidir.

Engelli raporu için başvuruda bulunan vatandaş 65 yaş üzerinde ise, bu engel yüzdesine %10 oranında ekleme yapılır.

Engelli raporu hesaplama öneği

Engelli raporu hesaplamayı bir önek ile açıklayacak olursak;

  • %55 konuşma engeli, %30 ruhsal engeli olan bir kişinin engel raporu hesaplanırken,
  • İlk olarak yüzde rakamı büyük olan engel dikkate alınır: %100- %55= %45
  • Elde edilen rakam ikinci engel rakamı ile çarpılır: %45x %30=1350
  • Bulunan sonuç 100’e bölünür: 1350/100= 13.50
  • Bu rakam en yüksek engel oranına ilave edilir: %55+ %13.50=%68.50
  • Çıkan sonuç vatandaşın engel yüzdesi olarak kabul edilir.

Engelli raporu başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Engelli raporu başvurusunda istenen belgeler şunlardır:

  • Engelli vatandaşın nüfus cüzdanı,
  • Müracaat eden vatandaşın son 6 ay içinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğrafı
  • Rapor almak için müracaat edilen hastaneden alınmış ve doldurulmuş ‘’Engelli Sağlık Raporu Müracaat Formu’’ dur.

Engelli raporu alma süreci nasıl ilerler?

  • Engelli raporu almak isteyen kişi, ilk olarak hastane polikliniği tarafından muayene edilir.
  • Muayene eden doktorun istediği tahliller yaptırılır.
  • Muayene ve tahlil sonuçları dikkate alınarak, kişinin durumuna dair sağlık raporu oluşturulur.
  • Rapor, tam teşekküllü bir devlet hastanesinde sağlık kurulu tarafından onaylanır.
  • Sağlık kurulunun onayladığı rapor, heyette bulunan doktorlar tarafından imzalanır.

E-devlet üzerinden engelli raporu sorgulama

Engelli raporu e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir.

  • İlk olarak e- devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.
  • Siteye girildikten sonra ‘’E-hizmetler’’ butonuna tıklanır
  • Bu başlıktan sonra ‘’Kurumlar’’ menüsü ve ardından ‘’SGK Hizmetleri’’ yazısına tıklanır.
  • Açılan sayfa üzerinden ‘’Engelli Raporu İşlemleri’’ başlığına tıklanır ve buradan engelli raporu sorgulaması yapılır.

E-SGK üzerinden engelli raporu sorgulama

Engelli raporu e-SGK sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir.

  • Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/EVRAKARAMA sitesi kullanılarak E-SGK sistemine giriş yapılır.
  • Engelli raporu sorgulamak isteyen kişi ‘’Evrak Kayıt ve Takip Sistemi Arama’’ sayfasına girer.
  • Ekrana gelen sorgulama sayfasına istenilen bilgiler yazılır.
  • ‘’Evrak Ara’’ yazısına tıklandıktan sonra o yıla ait bütün evraklar ve engelli raporu görüntülenir.

Hastanelerden engelli raporu sorgulama

Engelli raporu sorgulaması yapmak isteyen kişiler, hastaneye giderek raporlarına dair bilgi edinebilirler. Rapor çıkmış ise elden teslim edilir.

Ayrıca başvuru yapılan hastane telefon ile aranarak da rapor hakkında bilgi almak mümkündür.

Engelli raporu olan kişilere tanınan haklar nelerdir?

Engelli raporunu devlet hastanelerinden alan kişilere devlet tarafından bazı haklar tanınmıştır.

Engelli raporu bulunan vatandaşlar:

  • Devlet sınavlarında özel salon talep edebilir,
  • Toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebilir,
  • Faturalarda ve emlak vergisinde indirim yapılır,
  • Devlet tiyatrosu ve müzelere ücretsiz gidebilirler,
  • ÖTV indirimden yararlanırlar,
  • Kurumlarda sıra beklemeden işlemlerini öncelikli olarak gerçekleştirirler,
  • GSM cep telefonu faturalarında çeşitli indirimler yapılır,
  • Uçak yolculuklarında indirim sağlanır.

Bu maddelerin yanı sıra engelli kişilerin, engelli yüzdesine bağlı olarak devletten engelli maaşı alma hakları da vardır.

Son Güncelleme: 01.01.2020 11:40
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